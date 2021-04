KOVID INOVACIJA: Pentagon osmislio mikročip koji detektuje koronu i filter koji je čisti iz krvi!

Naučnici koji rade u tajnoj jedinici Pentagona, ustanovljenoj na vrhuncu Hladnog rata, stvorili su mikročip koji se ubacuje pod kožu i koji, navodno, detektuje kovid pre nego što se pojave simptomi, prenosi britanski Dejli mejl. Oni su takođe otkrili, kako navodi ovaj portal, i revolucionarni filter koji može da ukloni virus iz krvi kada se prikači na mašinu za dijalizu.

Tim Agencije za napredne odbrambene istraživačke projekte (DARPA) godinama je radio na sprečavanju i zaustavljanju pandemija, nalazeći rešenja i naprave koje više deluju kao naučna fantastika, a manje kao nauka, piše Dejli mejl. Članovi ovog tima su u američkoj emisiji "60 minuta" sada otkrili da su dizajnirali mikročip koji detektuje kovid infekciju pre nego što se simptomi pojave.

Kako ideja mikročipovanja izaziva veliki otpor kod ljudi, penzionisani pukovnik Met Hepbern iz tima DARPA istakao je da Pentagon nema nameru da prati svaki korak koji ljudi naprave. Hepbern, koji je inače stručnjak za infektivne bolesti, pokazao je u emisiji gel nalik tkivu koji je dizajniran tako da konstantno testira krv.

- Ubrizgate ga ispod kože i on će vam reći da li se u vašem telu odvija neka hemijska reakcija, a to je signal da ćete sutra osetiti simptome - objasnio je on. Hepbernov tim je osmislio i filter koji se kači na mašinu za dijalizu i uklanja virus iz krvi. Ovaj tretman testiran je na ženi koja je bila na intenzivnoj nezi u septičkom šok i koja se nakon nekoliko dana potpuno oporavila.

- Pokrenete ga, on izvuče virus i vrati nazad krv - rekao je Hepbern.

Američka agencija za lekove FDA navodno je već odobrila upotrebu filtera, koji se trenutno primenjuje u lečenju gotovo 300 kritično bolesnih pacijenata. Infektolog prof. dr Žarko Ranković kaže za Kurir da mu sve ovo deluje kao naučna fantastika.

- Prvo, ne znam ko bi uopšte pristao da mu se ugradi čip, a drugo, vrlo je nejasno koja je to uopšte hemijska reakcija koja bi dokazala da se radi baš o koronavirusu. Što se tiče pročišćavanja krvi, u medicini se već koristi postupak plazmafereze kojim se iz plazme uklanjaju neželjeni sastojci. Primenjuje se kod različitih bolesti - neuroloških, autoimunih, kod lupusa... Ali nije se radilo pročišćavanje cele krvi, već samo određene količine. Sem toga, virus se vezuje za ćeliju i nalazi se u tkivu. On napada sve živo - pluća, srce, bubrege i sve druge organe, te je jako teško da se to na taj način uradi. Ne možemo, a da se ne zapitamo, i koji su to filteri koji selektivno prečišćavaju samo ovaj virus?! - kaže dr Ranković, koji podseća da se i sa antigenskim testom eventualno prisustvo virusa određuje za petnaestak minuta.