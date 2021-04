ALARMANTNO! Predstavnica SZO upozorila: Balkan na udaru, tri nova soja korone ZABRINJAVAJU

Upozorila je da već skoro dva meseca broj slučajeva u svetu raste i da je situacija zabrinjavajuća u skoro svim regionima sveta.

Predstavnica Evropske kancelarije SZO Ketrin Smolvud ocenila je tri soja virusa – britanski, južnoafrički i brazilski kao zabirnjavajuće i upozorila da je situacija na zapadnom Balkanu veoma ozbiljna između ostalog i zbog velike preopterećenosti bolničkih kapaciteta.

– Na zapadnom Balkanu imamo situaciju gde bolnice moraju da izvrše prenamenu, a to znači da se remete i odlažu druge vrste medicinskih usluga, a to opet znači da će sistem biti opterećen i ubuduće. To znači da moramo da primenimo sve mere bez čekanja da bi se spustila stopa zaražavanja – rekla je Smolvud za Javni servis.

Smolvud je naglasila da SZO pomno prati mutacije virusa i da ne postoje preporuke da se nešto izmeni u pravilniku vakcinacije.

Kako kaže, ključno je da ne treba da promenimo način reakcije, jer je to isti virus.

– Moguće je da je delotvornost nekih vakcina u slučajevima mutiranih virusa manja, ali to ne znači da ona ne deluje – navela je Smolvud i dodala da je moguće i da će u nekom trenutku morati da se da i neka dodatna doza vakcine.

– To ćemo posmatrati i redovno se prilagođavati. Mi se pripremamo za to, ali kad je reč o prvom krugu vakcine preporučujemo da od dve doze koje primaju prime istu vakcinu istog proizvođača – porucila je ona.

– Tok evolucije pandemije u svetu, Evropi, Zapadnom Balkanu i Srbiji, i u najmanjim selima širom sveta, zavisi od tri stvari – akcija pojedinaca, zajednice, akcija vlada i načina na koji se virus razvija i mutira – rekla je Smolvud i dodala da SZO ne može predvideti šta će se desiti.

Smolvud je podsetila da je u Južnoj Americi značajan rast broja prenosa virusa, u Brazilu, zatim u Južnoj Aziji, u Indiji.

Kazala je da je, od ukupno tri miliona umrlih u svetu, jedan u Evropi.

Ocenila je da Evropa nije vakcinisala ni blizu dovoljno ljudi da bi se ušlo u neku novu fazu pandemije i da bi bilo opasno ako bi se mislilo da to nije tako.

Prva faza bila je zasnovana na veoma ograničenom broju kovid vakcina i dobili su ih samo oni najugroženiji.

– Neke su zemlje došle do 10, 15 odsto vakcinisanih, a neke i mnogo više. Tu razliku moramo da smanjimo tako što ćemo vakcinisati više ugroženih ljudi u svim zemljama Evrope – rekla je Smolvud.

Navela je i da su zemlje zapadnog Balkana primile prvu isporuku vakcina iz Kovaks programa, a da će novu količinu dobiti u drugom delu godine.