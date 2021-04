DA LI BI TRUDNICE TREBALO DA SE VAKCINIŠU? Doktorka Mitrović dala jasan odgovor - evo šta je najvažnije

Na osnovu domaćeg i svetskih iskustava, daleko je veća korist od vakcinacije trudnica nego što bi mogla da bude potencijalna šteta od vakcine, izjavila je danas direktorka dnevne bolnice Ginekološko akušerske klinike "Narodni front" prof. dr Ana Mitrović.

Kaže i da je ona apsolutno za to da bude vakcinisana svaka trudnica koja to želi, iako nigde u svetu ne postoji nikakvo telo koje određuje koje trudnice mogu da prime vakcinu, a koje ne.

- Ja to razumem, niko ne želi da preuzme odgovornost s obzirom na to da su studije tek na početku, ali je ohrabrujuće da sve studije koje prate trudnice i dojilje koje su primile vakcinu do sada nemaju nikakvih neželjenih ekfekata, ni one, ni njihovi plodovi ili novorođenčad - izjavila je Mitrovićeva.

Ona je naglasila da su trudnice u rizuku da, ukoliko se inficiraju kovidom 19, razviju težu kliničku sliku

- Nije pogrešno vakcinisati se od početka do kraja trudnoće. Nepisano pravilo je da se posle završene embriogeneze, posle završenog prvog trimestra preporučuje da ona koja želi bude vakcinisana, ali s druge strane ukoliko je neko vakcinisan danas i za nedelju dana ima pozitivan test na trudnoću, mi smo apsolutno jasnog stava da nema potrebe da se odlaže revakcinacija - bila je izričita Mitrovićeva.