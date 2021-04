POŽAR U KOVID BOLNICI: Stradalo najmanje 10 osoba!

Požar u Ibn Katib bolnici u okrugu mosta Dijala iračke prestonice izazvala je najverovatnije eksplozija rezerovara s kiseonikom, prenosi agencija Rojters.

#Iraq : At least 23 people now reported to have died in a fire at hospital in #Baghdad treating #coronavirus patients - blaze reportedly caused by oxygen tank that exploded #ٱلْعِرَاق #بَغْدَاد pic.twitter.com/Pqj7s37DR9