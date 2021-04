'BILA SAM POTPUNO ZDRAVA, A SADA RADIM ZA LEKOVE' Ispovest žene kojoj je Kovid uništio život

U viralnom video snimku koji je nedavno podelila na svom TikTok profilu Kejt Vort (33) opisala je svojim pratiocima borbu sa korona virusom, ali i pakao koji je usledio tek nakon što je dobila negativan test.

Kejt je rekla kako je pre nego što se zarazila Kovid-19 virusom bila potpuno zdrava, ali sada mora da pije lekove, pa za svoje medicinske troškove plaća 6.000 dolara. Istakla je da se kvalitet njenog života znatno pogoršao i da je snimila video kako bi podstakla ljude da se vakcinišu, piše "Bazfid".

- Probudila sam se 9. septembra sa groznicom, a temperatura mi je bila 40 stepeni. Trpela sam najgore bolove u telu koje sam ikad iskusila. Nisam mogla ni da jedem ni da pijem. Dva dana kasnije, izgubila sam čulo mirisa i ukusa, a sledećeg dana završila u bolnici. Nisam mogla da dišem, hodam i vidm mi je bio mutan, a temperatura i dalje vrlo visoka, čak i uz lekove. Dobila sam upalu pluća - ispričala je u video snimku.

Pre je bila potpuno zdrava

- Bila sam vezana za krevet 13 dana s temperaturom, jakim bolovima, otežanim disanjem i zujanjem u ušima. Nakon dve nedelje počela sam da se osećam bolje, ali nisam se vratila u ono stanje kakva sam bila pre zaraze korona virusom - kaže Kejt.

Pojasnila koliko je duboko Kovid-19 uticao na nju.

Otprilike tri meseca nakon što sam prebolela korona virus, počela sam jako loše da se osećam. Onesvestila sam se u kuhinji, pa su me odveli na hitnu. To se dogodilo više puta u januaru, sve dok nisam otišla kod svog kardiologa, koji je video hrpu ljudi poput mene - svedoči ona.

Dodaje kako u prošlosti nikada nije imala kardiovaskularnih problema.

- Čak sam se i testirala na genetski nasledne bolesti, ali sve je bilo u redu. Dijagnostikovane su mi srčane aritmije, prolaps mitralnog ventila, stalno zujanje u uhu, umor i nesanica. Gotovo svakodnevno padam u nesvest, a štitna žlezda mi je preaktivna. Uzimam toliko lekova, koje nikad pre zaraze nisam pila - kaže Kejt.

Pozvala je sve da se vakcinišu

Kaže kako bi volela da ljudi prestanu da misle o tome kako je stopa preživljavanja 99 procenata.

- Da, preživela sam, ali po koju cenu? Ne mogu više da idem u teretanu ili trčim, ne mogu da se igram sa svojom decom kao pre. Stalno sam bolesna, jer svi ti lekovi imaju i svoje nuspojave. I smatram se srećnicom. Uznemiri me koliko ljudi je spremno da igra ruski rulet sa svojim zdravljem i zdravljem ljudi oko sebe - ispričala je Kejt.

Ona se, kaže, vakcinisala jer brine za ljudi oko sebe i svoje voljene.

- Vakcinisala sam se, jer mi je stalo do drugih ljudi, i to je jedini razlog. Toliko ljudi ne može da dobije vakcinu, a oni koji mogu - trebalo bi to da urade. Život više nikada neće biti normalan ako ne budemo sarađivali - zaključila je Kejt.