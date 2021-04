JEDNA POSLEDICA KORONAVIRUSA MOŽE DA BUDE KOBNA! Naučnici upozoravaju, postoje simptomi koji upozoravaju baš na nju

Novo istraživanje koje je sastavila grupa naučnika iz čak 30 zemalja sveta pokazuje da i mlađi pacijenti, pa čak i oni koji nisu ni znali da su imali koronavirus, mogu da prođu kroz veoma težak period nakon oboljenja.

Naučnici iz više od 30 zemalja detektovali su neobično visok procenat mladih ljudi među pacijentima koji su preboleli koronavirus, a koji su nakon borbe s KOVIDOM-19 ponovo hospitalizovani zbog, ni manje ni više, nego moždanog udara.

Ta posledica pojavljivala se, kako je uočeno, i kod pacijenata koji su KOVID-19 preboleli bez ijednog ili sa veoma blagim simptomima.

- Jedan od pet pacijenata, mlađih od 55 godina, koji su pobedili koronavirus, doživeli su moždani udar. To je neuobičajeno visok procenat, budući da osobe starosti između 18 i 50 godina dožive moždani udar u samo 10 do 15 odsto slučajeva - piše u medicinskom časopisu Strouk (Stroke-moždani udar) i navodi se da posebno zabrinjava to što se opasna posledica virusa može javiti kod pacijenata koje inače imaju veoma male sklonosti ka moždanom udaru.

- Pokazalo se da mnogi pacijenti, posebno mlađi, koji nemaju predispozicije poput visokog krvnog pritiska, visokog nivoa holesterola u krvi, dijabetes ili neki problem na srcu, prođu, takođe, kroz ovo najgore stanje - istakao je profesor Ronen Leker, jedan od više od 90 stručnjaka koji su učestvovali u studiji.

Prema objašnjenjima, do toga dolazi jer je jedna od posledica zaraze koronavirusom zgrušavanje krvi, pa samim tim i blokade u većim krvnim sudovima.

- Podatak koji je posebno iznenadio jeste da skoro 38 odsto ljudi koji su imali moždani udar nisu imali blage veze da su uopšte bili zaraženi KOVIDOM-19 - piše još u istraživanju i napominje se da moždani udar ipak ne može da se smatra stalnom posledicom koronavirsa, ali da je neophodno da se svi pacijenti koji osete makar i blago, ali neuobičajeno, trnjenje nekog dela tela, posebno ruku i delova lica, da se jave lekaru.