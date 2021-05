Zdravković: Država i zdravstveni radnici su sve uradili, verujem da ćemo uskoro imati VELIKI BROJ VAKCINISANIH

Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović i direktorka KBC Bežanijska kosa Marija Zdravković trenutnu epidemiološku situaciju su ocenili kao povoljnu.

Stojanović ističe da je od srede krenula totalna vakcinacija, što će zasigurno dati rezultate. On dodaje da je primetan malo veći broj poseta u kovid ambulantama, međutim, to nije u obimu koji bi trebao da zabrinjava.

- Od našeg poslednjeg susreta, imamo mali porast poseta u ambulantama, a to su posledice druženja za prvi maj i Vaskrs, međutim, to nije ništa strašno. Krizni štab je juče, na osnovu svih tih parametara pustio restorane da rade i na zatvorenom prostoru. Dobra stvar, jeste to, da je od srede krenula totalna vakcinacija. Danas su uz pomoć ministarstva zdravlja, krenuli spcijalni autobusi, danas će oni biti u Obrenovcu po selima, a svaki dan ćemo ići u imunizaciju, i ja sam pri tome da svako treba da vakciniše - rekao je Stojanović.

Stojanović ističe važnost vakcinacije po selima, jer starija populacija koja nije upućena u medije i društvene mreže, očekuje da neko dođe do njih, kako bi se vakcinisali.

Ja sam za to da se ljudi nagrade. Mislim da je potrebno da se da malo oduška i relaksacije ljudima. Isto, kada smo kod seoske populacije, vi imate određeni broj ljudi kojima morate doći na noge. Stariji ljudi ne znaju za društvene mreže, baka na selu veruje doktoru, i čeka da dođe do nje - nastavio je Stojanović.

Zdravković ističe, da je KBC Bežanijaska kosa još jednom izašla iz kovid sistema, i da se lekari osećaju relaksiranije, jer se pandemija bliži kraju.

- Ovo je drugi put da smo izašli iz kovid sistema. Ranije nije bilo ambulanti po običnim domovima zdravlja, a u tom prvom trenutku su svi pacijenti išli ka nama. Nama je psihički lakše, jer znamo da se bliži kraj epidemije. Mi smo sastanke držali u hodniku, a ranije su bili u sali za konferenciju, što je kasnije postala crvena zona - podvukla je Zdravković.

Zdravković dodaje su država ali i zdravstveni radnici uradili sve što su mogli, a da je na građanima da nastave sa vakcinacijom.

Država i zdravstveni radnici su sve učinili. Vidim da se postoji veliki trend, i verujem da ćemo brzo imati veliki broj vakcinisanih - objasnila je doktorka.

Doktorka objašnjava da je veliki broj onih koji imaju takozvani postkovid sindrom, a da se kod pacijenata on na različite načine manifestuje.

- Ima 30 odsto pacijenata koji imaju taj postkovid sistem. Ima nekih koji imaju izražene tegobe, idu kod lekara i ostalo. Neke moramo da hospitalizujemo, neki imaju problema sa patologijom, kod ljudima se različito manifestuje - nastavljala je Zdravković.