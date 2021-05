Stanje devojčice (9) sa posledicama korone STABILNO I NEPROMENJENO Dr Vukomanović: Postoje dodatni problemi koje sada rešavamo

Zdravstveno stanje devetogodišnje devojčice koja ima hemiparezu kao posledicu infekcije korona virusom je stabilno i nepromenjeno, ali postoje još neki pridodati problemi koji se sada tretiraju i nadam se da će doći do poboljšanja njenog opšteg stanja, izjavio je jutros za medije profesor dr Vladislav Vukomanović iz Instituta za majku i dete.

- U institutu se u poslednje dve do tri nedelje povećao broj bolesnika koji imaju jednu od najtežih formi bolesti koju izaziva ovaj virus, a zove se multisistemski inflamatorni sindrom. To može da ukaže na dve stvari - da je jedan od pikova zaražavanja dece bio negde pre šest do osam nedelje i druga da je ipak manji broj dece sa teškom kliničkom slikom koja zahtevaju bolničko lečenje - rekao je Vukomanović.

On je upozorio da multisistemski inflamatorni sindrom podrazumeva zahvaćenost svih organa i dodao da je kod devetogodišnje devojčiće zahvaćen mozak, a bilo je i slučajecva da je zahvaćena koža ili konjuktivi.

- U 50 odsto slučajeva zahvaćeno je srce, na sreću bez nekih bitnih promena, izlečenje je bilo kompletno. Oštećenje jetre, bubrega je veoma važno. Nadam se da su ove posledice prolazne, a prema kratkoročnom i srednjeročnom praćenju ova deca uglavnom potpuno ozdrave na kraju - rekao je Vukomanović.

On je izrazio nadu da će broj dece sa ovim sindromom vremenom padati, i dodao kako je reč o deci starijoj od pet godina koja imaju genetsku predispoziciju da razviju ovakve simptome bolesti.

Kaže da uvek postoji bojazan da će se zaraza brže širiti nakon povratka dece u škole, ali na sreću ona uglavnom prođu bez simptoma posle zaražavanja ovim virusom.

- Veoma je važno da decu štiti vakcinacija odraslih. Zato ona treba da bude u punom obimu, da se uspostavi imunska kompetentnost nacije da bi se time zaštitila i deca, a o vakcinaciji dece pričaćemo verovatno za nekoliko meseci - istakao je Vukomanović.