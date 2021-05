JOŠ UVEK JE RANO, EPIDEMIJU NISMO ODJAVILI! Oglasio se doktor Tiodorović, evo šta kaže o ekskurzijama i maturskim večerima!

Doktor Branislav Tiodorović pričao je danas o pandemiji koronavirusa i o organizovanju đačkih eksurzija i maturskih večeri.

- Još uvek je rano da govorimo o đačkim ekskurzijama, budući da je pandemija koronavirusa i dalje u toku, dakle, epidemiju još uvek nismo odjavili. Razumem da bi đaci voleli da idu na ekskurzije, zatim, na brojne maturske večeri i slično, ali moramo sačekati. Svakako ćemo o ovoj temi jednom prilikom govoriti i na Kriznom štabu, ali jednostavno moramo imati strpljenje, uprkos tome, što u tom smislu postoje ogromni gubici - kaže dr Branislav Tiodorović za B92.net.

Kako kaže, da bi se ostvarila brojna putovanja, potrebno je vakcinisati se, jer je ključ problema u vakcinaciji.

- Zalažem se za to da se vakcinišu svi oni koji nisu, drugo su oni koji iz zravstvenih razloga ne smeju, razumem to i to je nesrećan slučaj, ali zato postoji PCR test. Takođe, uskoro će moći i deca da se vakcinišu od 16 godina, što mislim da je dobro, jer kako pustiti dete na ekskurziju drugačije - napominje dr Tiodorović.

Tiodorović podseća na činjenicu da su ljudi još u vreme španskog gripa 1918. godine na stadionima nosili maske, te da ne razume zbog čega je nekom teško da nosi masku ili da se vakciniše protiv koronnavirusa, kada svi žarko želimo da se vratimo normalnom životu.