STOKIĆ ZA PINK: U 'KBC Vojvodina' se beleži SEDMOSTRUKO veći broj OTPUŠTENIH, u odnosu na broj primljenih kovid pacijenata

Dr Edita Stokić, direktorka Kliničko bolničkog centra i dr Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" prokomentarisale su trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji, i ocenile je kao povoljnu, pri čemu su istakle važnost i značaj dalje vakcinacije.

Stokić ističe da je u KBC Vojvodina osetan pad zaraženih, a da je od sedam kovid jedinica, ostala samo jedna koja aktivno radi.

- Sada je u Vojvodini hospitalizovano 64 pacijenata, od toga je 5 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji. Ono što je beležilo 24 sata kliničkog centra je to da je sedmostruko veći broj otpuštenih, u odnosu na broj pacijenata koji je primljen. U poslednjih nekoliko nedelja, taj trend opadanja je uslovilo da smo sa sedam kovid jedinica ostali na samo dve, gde je za sada u aktivnosti samo jedna - nastavila je Stokić.

Povodom jezičke rodne ravnopravnosti koja je ovih dana jedna od glavnih tema u Srbiji, dr Stokić ističe da ona nema problem sa tim da je neko predstavi u muškom rodu.

- Ja se predstavljam samo imenom i prezimenom, bez tih titula. To se ističe samo kada smo na predavanjima, kongresima, gde predstavljamo profesiju. Ja to ne primećujem, i ne bih se uvredila da mi se neka titula ukine, ili me neko predstavi u muškom rodu - rekla je Stokić.

Stokić dodaje da je priča i inisistiranje na vakcinaciji značajno pomogla pri smanjenju broja hospitalizovanih, kao i terapija koja je sada na raspolaganju.

- Pacijenti koji se hospitalozuju su oni sa teškom, ili srednjom kliničkom slikom, a ovo što karakteriše ovaj talas jeste jedna decenija mlađih pacijenata. Svakako da je priča o vakcinaciji smanjila broj hospitalizovanih, ali i primena terapije koja je na raspolaganju tercijalnim ustanovama - dodala je Stokić.

Dr Karličić se takođe dotakla jezičke rodne ravnopravnosti, gde ističe da to, što je neko žena ili muškarac, ne dobija prednost u bilo kom smislu.

- To kao jezički konstrukt nema smisla. To nije dokaz ravbnopravnosti, mi smo kao građani ravnopravni, a to što je neko žena ili muškarac, ne daje mu prednost u bilo kom smislu - nadovezala se dr Karličić.

Karličić dodaje da će klinika za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" u narednom periodu odraditi jednu epidemiološku studiju, da bi se dobila konačna slika svih duševnih poremećaja koji su bili prisutni tokom pandemije.

- Nemamo detaljne podatke, a da bi se ispitala učestalost nezaraznih oboljenja u populaciji, treba vreme, metodologija i mašinerija. Dok smo se bavili kliničkim radom nismo imali vremena da to odradimo, a sada je jedna grupa za to vreme spremila metodologiju, gde će Klinika "Laza Lazarević" odraditi jednu epidemiološku studiju ekvivalencije, da bismo imali konačnu sliku svoh duševnih poremećaja. Tek slede prava istraživanja, i nadamo se da ćemo imati registar svih duševnih oboljenja - otkrila je potom dr Karličić.

Povodom jučerašnje vakcinacije studenata, Karličić napominje da je uverena da će akademci, kao i oni koji su posvećeni učenju uvideti značaj kampanje.

Mislim da sa studentima treba razgovarati, jer su oni ljudi koji shvataju koliko su važni činioci u ovom društvu. Mislim da je stvar do njihove intertnosti, ali ne sumnjam da će akademci, i oni koji su posvećeni učenju razumeti značaj vakcinacije - rekla je Karličić.