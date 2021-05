Da li je korona prešla na ljude sa životinja ili je pobegla iz laboratorije? Ako je druga teorija tačna - NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO

Teorija da je korona virus "pobegao" iz kineske laboratorije oživela je i jača je nego ikada.

Sve dok misterija nastanka pandemije ostaje nerešena ta mogućnost će visiti u vazduhu, a nedavna saznanja naučnika i obaveštajaca ponovo su pokrenula raspravu. Zbog toga svetski lideri i stručnjaci sve glasnije traže novu, temeljniju istragu te mogućnosti.

U toj grupi su američki predsednik Džo Bajden, vodeći američki epidemiolog Entoni Fauči i generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adanom Gebrejesus.

Iako je jednomesečna istraga SZO u Vuhanu zaključila da je korona virus najverovatnije prešao na ljude sa životinja - verovatno na farmama divljih životinja - misija nije pronašla konačni dokaz za to. Niti je mogla da isključi scenario sa "curenjem" iz laboratorije.

Tako je Gebrejesus u martu rekao da "ne veruje da je ova procena bila dovoljno opsežna“, a Fauči je tokom saslušanja u Senatu ovog meseca rekao da "sigurno postoji mogućnost" da je pandemija započela zbog laboratorijskog incidenta. Skot Gotlib, bivši šef američke Uprave za hranu i lekove (FDA), rekao je da postoje neki posredni dokazi koji idu u prilog laboratorijskom scenariju. Sa tim se složio i Robert Redfild, bivši direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Bajden je u sredu dao američkoj obaveštajnoj zajednici 90 dana da prikupi i analizira dokaze koji podržavaju svaki od dva scenarija, u nadi da će doći do "konačnog zaključka“ o poreklu virusa.

Ovo je ono što za sada znamo o teorijama o laboratorijskom begu i prirodnom prenosu, kao i ključni dokazi koji idu u prilog svakoj od njih.

Hipoteza o curenju iz laboratorije

Osamnaest naučnika iz Amerike, Velike Britanije, Кanade i Švajcarske nedavno je objavilo pismo u kojem kažu da je laboratorijski scenario moguć i da ga treba detaljnije ispitati.

Pitanja o takvom scenariju uglavnom se vrte oko Instituta za virologiju u Vuhanu (VIV), laboratoriju sa visokim nivoom biološke bezbednosti u kojoj su neki naučnici godinama unazad proučavali korona viruse. Vuhan je grad u kojem je prijavljena prva poznata grupa slučajeva kovida-19.

Glavni razlozi zbog kojih ljudi misle da je virus procureo iz laboratorije:

- Naučnici sa VIV-a istražuju zarazne bolesti - sakupljajući, čuvajući i analizirajući uzorke najopasnijih zaraznih patogena poznatih čovečanstvu. Institut se može pohvaliti laboratorijom biološke bezbednosti nivoa 4, jednom od samo nekoliko desetina u svetu. Prirodno je nagađati o vezi - posebno s obzirom na to da se VIV preselio na novu lokaciju početkom decembra 2019. godine, samo kilometar od pijace koja se smatrala nultom tačkom pandemije. Čak i zaposleni na toj pijaci su istaživačima SZO u januaru rekli da im je prva reakcija na novu bolest bila da je izaziva nešto što dolazi iz laboratorije. Ali nakon istrage te mogućnosti, osoblje VIV-a reklo je da nije pronašlo dokaze da su uzorci novog korona virusa bili čuvani u Institutu pre decembra 2019. Evidencija koju je pregledao SZO nije ukazivala na to da se u VIV-u čuvaju bilo kakvi virusi usko povezani sa novim korona virusom, mada neki istraživači ističu da nisu imali pun pristup podacima Instituta.

- Tim SZO proveo je samo nekoliko sati u Institutu - što nije dovoljno vremena za pregled dokumenata, baza podataka i inventara. Osoblje Instituta takođe nije delilo sve svoje evidencije ili bezbednosne dnevnike. Zbog toga Gebrejesus, Fauči i mnogi drugi još uvek pozivaju na potpuno pregledanje laboratorije.

- Izveštaj koji je nedavno otkrio "Vol Strit Žurnal" pokazuje da su se tri člana osoblja VIV-a razbolela i završila u bolnici mesec dana pre nego što su identifikovani prvi slučajevi kovida-19 u Vuhanu. Izveštaj - za koji je jedan obaveštajni zvaničnik rekao da nema dovoljnu potkrepu - kaže da su simptomi radnika bili "u skladu i sa kovidom i sa običnom sezonskom prehladom".

- Кorona virus se lako prenosi između ljudi. Generalno je potrebno vremena da se novi virus prilagodi kako bi se lako širio od osobe do osobe. Stručnjaci poput Redfilda ukazuju na izrazito zaraznu prirodu korona virusa kao dokaz da je on možda proizvod istraživanja "dobitka funkcije“. U ovakvoj vrsti istraživanja, naučnici "doteruju" viruse sa ciljem da patogene učine prenosljivijim ili smrtonosnijim da bi shvatili kako da zaustave buduće pandemije. Redklif je rekao u martu da "ne veruje da je korona prešla sa slepih miševa na ljude, a onda odjednom postala jedan od najzaraznijih virusa u istoriji". Ali Fauči je istog meseca sugerisao da je sve više dokaza da se virus mesecima širio ispod radara pre nego što je otkriven u Kini.

- Pre tri godine, američki zvaničnici u poseti Vuhanu poslali su memorandum Stejt departmentu upozoravajući na neadekvatne mere bezbednosti u laboratoriji. Čini se da je Institut od tada napravio rigorozne promene, a tim SZO je bio zadovoljan protokolima laboratorije. Ipak, čak i stručnjaci SZO priznaju da se laboratorijske nesreće dešavaju i da je bilo takvih primera u prošlosti.

Hipoteza o prirodnom prenosu sa životinja

Nakon istrage u Vuhanu, tim SZO utvrdio je da je korona virus "najverovatnije" prešao sa slepih miševa na ljude putem posredničkog životinjskog domaćina na farmi divljih životinja. Ova vrsta prenosa bila je vodeća teorija tokom pandemije, pre svega zato što nam 75 odsto novih zaraznih bolesti dolazi od životinja. Evo dokaza koji idu u prilog ovoj ideji.

- Na jugu Кine, utvrdila je SZO, ljudi su u bliskom susretu sa životinjama poput cibeta, kuna, pangolina, zečeva i rakunskih pasa na farmama na kojima se one uzgajaju radi prehrane. Sve ove vrste mogu biti zaražene novim korona virusom, a svaki kontakt sa zaraženom životinjom ili njenim izmetom omogućava virusu da pređe na ljude. Zbog toga je SZO utvrdila da je ovo "najverovatnije“ poreklo pandemije. Ipak, tim je pregledao 80.000 životinja iz 31 provincije širom Кine i nije pronašao nijedan slučaj korona virusa. Кina je ugasila određene farme divljih životinja u februaruprošle godine, a istraživači SZO nisu dobili pristup uzorcima životinja sa ovih farmi.

- Slepi miševi su česti rezervoari virusa, a mnoštvo dokaza pokazuje sličnosti između SARS-CoV-2 i korona virusa nađenih u populacijama slepih miševa. Na primer, studija iz maja 2020. otkrila je da je novi korona virus delio 97,1 odsto svog genetskog koda sa korona virusom nazvanim RmIN02, koji je pronađen kod slepih miševa u kineskoj provinciji Junan između maja i oktobra 2019. godine.

- Tri od četiri nove zarazne bolesti prelaze na ljude sa drugih životinjskih vrsta i ti patogeni poznati su kao zoonotske bolesti. Piter Dažak, član istražnog tima SZO, rekao je prošle godine godine da je "jedan do sedam miliona ljudi“ izloženo zoonotskim virusima u jugoistočnoj Aziji svake godine.

Političke posledice

Bura oko porekla virusa imaće ogromne političke posledice u svetlu sukoba dvojice predsednika - Bajdena i kineskog lidera Si Đinpinga - čije će nasleđe biti definisano pandemijom, piše Si-En-En.

Suočavajući se sa ogromnim političkim pritiskom nakon izveštaja "Vol Strit Žurnala" da su radnici VIV-a bili hospitalizovani u novembru 2019. godine, Bajden je obećao da će isterati istinu na videlo.

Ako se ispostavi da je virus pobegao iz laboratorije, bivši predsednik Donald Tramp, koji je to od početka tvrdio, svakako će likovati. Ali to bi takođe naglasilo kako je njegova navika da "savija" istinu u skladu sa svojim političkim ciljevima i u ovom slučaju srušila njegov kredibilitet - zbog čega mu niko nije poverovao.

Ali neće biti lako naći odgovore. Кina ima sve razloge da sakrije bilo koju činjenicu koja bi uprljala njen imidž rastuće i sofisticirane sile. Si i Кomunistička partija ne mogu da priušte bes sveta koji bu usledio ako se utvrdi da je virus koji je ubio više miliona ljudi pobegao iz njihove laboratorije.

"Američka verzija je manje verovatna"

Nemački biolog Matijas Glubrešt kaže da informacije američkih obaveštajnih službi koje su dosad procurile u javnost, a koje idu u prilog laboratorijskom scenariju, nemaju naučnu težinu.

- U prirodi se stalno pojavljuju novi sojevi virusa, geni se menjaju. Čak i najbolji stručnjaci ne mogu da znaju odakle dolaze novi sojevi - tumači nemački biolog sa Univerziteta u Hamburgu.

On tvrdi da informacije koje je izneo "Vol Strit Žurnal" naučnicima nisu korisne.

- Izveštaji tajnih službi obično imaju svojstvo da ostaju tajni. Stoga ne možemo proveriti postoji li takav izveštaj, šta se stvarno u njemu nalazi i koji su dokazi uključeni, ako postoje. Zaključak je da se trenutna rasprava temelji na glasinama. Kao naučnik, sa tim ne mogu ništa - kaže Glubrešt.

Posao nauke je opovrgavanje hipoteza i njihovo logično obrazloženje na temelju podataka i činjenica, ističe nemački biolog.

- U slučaju porekla korona virusa, to znači: Trenutno ne možemo da opovrgnemo činjenicu da Sars-CoV-2 dolazi iz laboratorije. Ne možemo da isključimo ni to da je sa životinje skočio na čoveka. Možemo samo da procenimo šta je verojatnije. Američka verzija pritom je manje verovatna - objašnjava on.