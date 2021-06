DR MIRSAD ĐERLEK O DIGITALNIM SERTIFIKATIMA: Očekujem da će zemlje EU koje zavise od turizma priznati i Sputnjik V

Sedam država članica Eu - Bugarska, Češka, Danska, Nemačka, Grčka, Hrvatska i Poljska počelo je sa izdavanjem prvih EU digitalnih sertifikata, a Evropska komisija (EK) će 6. juna razgovarati i o priznavanju sertifikata iz tzv. trećih zemalja, u koje spada i Srbija.

Preporuka će, prema najavama, biti da se prihvate sve vakcine odobrene od strane Evropske agencije za lekove - "Fajzer-Biontek", "Astra Zeneka", "Moderna", "Džoson i Džonson", ali i one koje je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) odobrila za hitnu upotrebu, među kojima je i vakcina kineskog proizvođača "Sinofarm" kojom se vakcinisao najveći broj naših građana.

Međutim, dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da ne očekuje da se u Briselu u ovom trenutku donese jednoglasna odluka o priznavanju ruske vakcine "Sputnjik V".

- Za sada je sigurno da će priznati vakcine koje je odobrila EMA i SZO, ali, iskreno, ne očekujem da će u ovoj grupi za sada biti i "Sputnjik V". Za to će sigurno trebati još malo vremena - kaže dr Đerlek i dodaje da to nema veze sa kvalitetom "Sputnjika" već je to stvar geopolitičkih interesa.

- Umesto na spašavanje ljudskih života ovo pitanje je prebačeno na geopolitički teren. Međutim, ja se nadam da će zemlje EU koje zavise od turizma voditi malu drugačiju politiku, posebno što su neke od zemalja članica i same koristile "Sputnjik V". Ipak je ovo samo preporuka i siguran sam da se turističke zemlje neće tako lako odreći ni ruskih ni svih drugih turista koji su primili ovu vakcinu - zaključuje dr Đerlek.

