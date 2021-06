'NISI SE VAKCINISAO? NAPOLJE!' Ove zemlje zabranile su nevakcinisanima da ulaze u javne objekte, jedna je posebno stroga!

U poslednje vreme raste broj gradova i država koje uvode nove mere nakon godinu dana pandemije koju je zamenila još jedna, ovog puta pojačana veoma zaraznim delta sojema. Od Abu Dabija, Moskve/Rusije, Irske, Hong Konga, Izraela, čak i neke kompanije odlučuju se za zabranu ulaska nevakcinisanima u javne prostore.

Dok kritičari ukazuju na diskriminaciju, pristalice ističu kao prioritet javno zdravlje. Mere poput zabrane ulaska nevakcinisanima trebalo bi da navedu - ili primoraju - neke neodlučne na taj korak, a evo kako su određene vlasti odlučile da reše pitanje nevakcinisanih u težnji da što pre imunizuju većinu stanovnika:

Strogo u Abu Dabiju

Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su neke od najoštrijih restrikcija za nevakcinisane, kako bih naterali da se imunizuju protiv kovida, a u ponedeljak je objavljeno da će stanovnicima prestonice Abu Dabi koji još nisu vakcinisani biti zabranjen ulazak na većinu javnih mesta.

Medijska kancelarija Emirata je u nizu postova na “Tviteru” rekla da uvodi zabranu kako bi podstakla vakcinaciju i sačuvala javno zdravlje, iako je već imunizovana 93 odsto targetiranih grupa stanovništva.

Zabrana će važiti od 20. avgusta, kako bi ljudi imali vremena da se vakcinišu pre toga, ali jednom kad stupi na snagu onima koji nisu primili vakcinu neće biti dozvoljeno da ulaze u škole, univerzitete, obdaništa, tržne centre, restorane, kafiće, teretane, muzeje, tematske parkove, odmarališta i drugo.

Glavni izuzeci su maloprodajni objekti poput supermarketa i apoteka, gde će ljudi i dalje moći da uđu bez obzira da li su imunizovani ili ne. Zabrana neće važiti za decu mlađu od 16 godina i one koji imaju “zvanični razlog” za izuzeće, preneo je “Forbs”.

Irska zabrana

Emirati su do sada potpuno vakcinisali skoro 40 odsto svoje populacije. Ali, Abu Dabi nije jedini koji je uveo sličnu zabranu.

Irska je odlučila da ulaske u barove i restorane ograniči samo za one koji su u potpunosti vakcinisana ili koja su preležala kovid 19, najavio je u utorak premijer Majkl Martin. On je rekao da naredne nedelje neće biti otvoreni restorani i drugi objekti u kojima se hrana služi unutra, dok se ne uvede novi sistem o potvrdi vakcinacije.

Ovaj potez je deo opreznijeg pristupa ublažavanju restrikcija uvedenih zbog pandemije virusa korona i zbog zabrinutosti zbog širenja "delta" soja. Martin je rekao da je trenutno najbezbedniji način da se ponovo otvore ugostiteljski objekti limitiranjem pristupa samo licima koja su vakcinisana ili su preležali kovid 19.

QR kod u Moskvi

Barovi, restorani i kafići zatvoreni su u Irskoj već 16 meseci. Bašte restorana i kafića rade od 7. juna. Irska će biti jedna od prvih država Evrope koja uvodi ovakvu meru, nakon ruske prestonice Moskve koja je sličnu uvela juče.

Naime, u Moskvi od ponedeljka u restorane i kafiće mogu da idu samo građani koji su primili vakcinu protiv korona virusa, oni koji su preležali kovid u poslednjih šest meseci ili imaju negativan PCR test ne stariji od tri dana, prema uredbi gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.

Građani će to da su vakcinisani, da su preležali COVID-19 ili imaju negativan dokazivati QR kodom prilikom ulasa u restoran, a potvrde na papiru neće važiti. Ovaj kod će dobijati samo građani koji su potpuno vakcinisani, odnosno primili obe doze vakcine kada je reč o dvokomponentnim vakcinama ili jednu dozu vakcine koja je jednokomponentna.

Razmak između stolova moći će da bude manji od 1,5 metara, a gosti neće morati da nose maske i rukavice, dok će ih zaposleni i dalje nositi.

Ne mora da se vakciniše - ali izgubiće posao

U Rusiji vakcinisanje nije obavezno, ali zdravstvena politika je takva da stanovnici praktično nemaju izbora, piše CNN. Moskovske vlasti su objavile pre oko nedelju dana da najmanje 60 odsto osoblja uslužne industrije – od keteringa do transporta – moraju primiti bar jednu dozu vakcine do 15. jula.

Iako je vakcinisanje dobrovoljno, radnici koji ga odbiju mogu se suočiti sa gubitkom posla.

- Ako Moskovljanin radi u uslužnom sektoru i mora primiti vakcinu ali ne želi, on mora prestati da radi u tom sektoru. Ako želi, potražiće posao na drugom mestu koje nije povezano sa oblastima u kojima je obavezno vakcinisanje – rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Rusija je u ponedeljak zabeležila više od 5,47 miliona zaraženih i skoro 134.000 umrlih. Najmanje jednu dozu vakcine primilo je 23 miliona ljudi (od ukupno 146), dok je potpuno imunizovano 16,7 miliona, odnosno 11 odsto stanovništva.

Iako je pandemija teško pogodila Rusiju, ideja primoravanja na vakcinaciju ovakvim merama nije popularna. Dok vlada insistira da nije uvela obaveznu vakcinaciju, postoji pritisak da se to uradi.

- Moram da se vakcinišem zbog posla, radim u keteringu – rekao je CNN-u konobar Dmitrij. – Ali znao sam da bih to morao da uradim ovako ili onako… pre ili kasnije pritisnuće svakog do te mere da ćemo svi to morati da uradimo.

Hong Kong razmatra zabranu

U međuvremenu, Hong Kong je najavio da će možda zabraniti nevakcinisanima da ulaze u restorane, škole i druge zatvorene objekte. Liderka poluautonomne teritorije Keri Lam rekla je da oni koji nisu vakcinisani možda neće moći da uđu na javna mesta ako dođe do novog talasa korone.

Hong Kong je započeo vakcinaciju u februaru ali je do sada imunizovano svega 14 odsto stanovnika. Grad broji oko 11.800 zaraženih i 210 umrlih. Grad je takođe najavio da će od 1. jula zabraniti sve putničke letove iz Britanije, u kojoj je dominantan delta soj.

U Izraelu bez ikakvih restrikcija - za sve

U Izraelu su početkom juna, prvi put od izbijanja epidemije, ukinute zabrane. Deci i odraslima koji nisu vakcinisani dozvoljeno je da se priključe masovnim dešavanjima, ulaze u firme, restorane, teretane, hotele, koncertne sale i druga mesta, bez ikakvih restrikcija ili dokaza o vakcinaciji, preneo je "Harec".

U zemlji se nastavlja opadajući trend u broju zaraženih i najniži je od početka epidemije. Vakcinisano je skoro 5,5 miliona Izraelaca, od čega je 5,1 milion primio dve doze.

Ipak, ukidanje restrikcija ne znači da se neće morati nositi maske u zatvorenom, ta mera će ostati na snazi na neodređeno vreme.

Izrael je početkom godine među prvima uveo zelene propusnice koje su omogućile vakcinisanima da ponovo ulaze u zatvorene objekte. Našli su se na meti kritika, ali je broj vakcinisanih postepeno rastao.