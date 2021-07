KORONA UNIŠTAVA MOZAK! Naučnik sve objasnio - Virus pored toga može i da izazove ozbiljne neurološke probleme!

Almir Aljović, doktorant na Institutu za neuroimunologiju u Minhenu, je na svom Tviter nalogu objavio istraživanje kako korona oštećuje mozak.

Njegove tvitove prenosimo u celosti.

80% hispitalizovanih COVID-19 pacijenata ima neurološke simptome [1]. Jako je bitno razumjeti šta to SARS-CoV-2 radi mozgu kako bi kreirali bolje terapije za ove pacijente. Novo, detaljno istraživanje [2] mozga 8 pacijenata preminulih od COVID-19 pokazuje sljedeće... 1/4 — Almir Aljović (@AlmirAljovic) 31. јул 2021.

Neuralne ćelije u dijelu mozga koji je zadužen za kognitivne funkcije (mišljenje, planiranje, pamćenje, pažnju...) su negativno regulisane nakon COVID-19. Stanje ovih pacijenata je najsličnije stanju pacijenata sa šizofrenijom, depresijom i poremećajima kognitivnih funkcija.. 2/4 pic.twitter.com/zAUxO7VcIk — Almir Aljović (@AlmirAljovic) 31. јул 2021.

Ova negativna regulacija moždanih ćelija je rezultat aktivacije rezidentnih imunih i glijalnih ćelija u mozgu (lijevo kontrolni mozak, desno mozak COVID-19 pacijenata). Ovaj izgled mikroglija je karakterističan za stanja neurodegeneracije i teških upala mozga. 3/4 pic.twitter.com/I6FjKYgC6f — Almir Aljović (@AlmirAljovic) 31. јул 2021.

Nakon zapažanja mladi naučnik, koji je poreklom iz Prijepolja, ostavio je i reference na osnovu kojih je došao do zaključaka.

"Reference: 1. Douaud, Gwenaëlle, et al. "Brain imaging before and after COVID-19 in UK Biobank." medRxiv (2021). 2. Yang, Andrew C., et al. "Dysregulation of brain and choroid plexus cell types in severe COVID-19." Nature 595.7868 (2021): 565-571."

Ovim tvitom je samo još jednom dokazano kako sve korona može da ošteti mozak i izazove ozbiljne neurološke probleme.