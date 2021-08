OGLASIO SE DR KON NA DAN POČETKA VAKCINACIJE TREĆOM DOZOM: Poslao jasnu poruku svim građanima pred početak KOBNE jeseni

Predrag Kon je rekao da to treba da znaju i roditelji koji nisu vakcinisali decu, te da su se odlučili za virus.

Oni koji ne žele da se vakcinišu odlučili su se za virus, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon i dodaje da je bežanje od virusa nemoguće. Poručuje da je virus opstao na planeti.

Predrag Kon je rekao da to treba da znaju i roditelji koji nisu vakcinisali decu, te da su se odlučili za virus.

- Moguće je izbeći virus jedino ako čovek mišli da bude zatvoren godinama, jer virus je opstao na planeti i trajaće. Pokazao je potencijal - rekao je Kon.

Upitan da li treba uvesti obaveznu vakcinaciju, on je naglasio da je to pitanje za pravnike, ali da on, kao epidemiolog, smatra da je bolje biti vakcinisan i odabrati vakcinu nego virus.

- Mogu da tvrdim, ako je nešto odobreno i registrovano u Srbiji da iza toga stoji Agencija za lekove, a to znači najviši standard. Kada se država odluči da bude nešto preporučeno, ona se odlučila. Nema više vraćanja - rekao je Kon.

Dodaje da je za obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika jer nije odgovorno da ostanu nevakcinisani, ne samo što šalju lošu poruku, već postoji mogućnost da zaraze svoje pacijente.

- Za obaveznu sam vakcinaciju zdravstvenih radnika i za određene profesije. Što se tiče ostale populacije ne smatram da je neophodno da bude obavezna. Mislim da ova bolest nije tako teška, bez obzira na to što imamo puno umiranja i više nego što registrujemo - rekao je epidemiolog.

Samo jedan odsto dece starije od 12 godina vakcinisano

Govoreći o vakcinaciji dece starije od 12 godina, on je rekao da je samo jedan odsto dece vakcinisano, i da je njegovo pominjanje razdvajanja dece u školi naišlo na kritike.

- Ukoliko se pojavi epidemija u školi da neko ne pomisli da neće biti odvajanja. Međutim, siguran sam da će Ministarstvo prosvete i Batut da pripreme različite modele i da će se o njima raspravljati na Kriznom štabu. Prošlogodišnja šema bila je zadovoljavajuća i samo smo jednom intervenisali da produžimo raspust - rekao je on.

Govoreći o kovid propusnicama, Kon je naglasio da su one već uvedene kod organizacije festivala, a da ne postoji volja da se uvede i na druga mesta.

- Mislim da ne postoji volja da se tako nešto uvede i o tome će se još raspravljati. Pitanje je gde da se uvede. To ne znači da je u bilo kom restoranu neophodno, ali mislim da ih treba uvesti kada se organizuju lična slavlja, gde ima pevanja i igranja. Tada treba da se okupljaju oni koji su sigurni - naglasio je Kon.

Novi talas virusa, kaznene mere se moraju sprovoditi

Upitan ko je odgovoran za novi talas epidemije, on je podsetio da je četvrti talas epidemije krenuo u celom svetu, da neka vrsta odgovornosti postoji, ali da je ovo balans između čuvanja ekonomije i zdravlja.

- Insistiramo (medicinski deo Kriznog štaba) da se mere sprovode i da se kaznena politika efikasnije sprovodi. Dobijamo odgovore da je kontrola prisutna. Kroz razne snimke i događaje vidi se da nije ušlo u svest naših ljudi da se mere poštuju - rekao je on.

Istakao je da je vakcinacija trećom dozom počela danas i da je ona preporučena onima koji imaju slabiji imunitet, pacijentima koji su imali transplantaciju koštane srži ili solidnih organa, osobama na dijalizi, starijima od 70 godina ili starijima od 60 godina koji su smešteni u kolektivni smeštaju, kao i putnicima u međunarodnom saobraćaju.