NEOPHODNA JE HITNA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA! Predstoji usvajanje NOVIH MERA? Oglasio se epidemiolog Kon

Medicinski deo Kriznog štaba tražio je konsultacije i sednicu, i trebalo bi da se uskoro održi, a na stolu se očekuju pitanja oko uvođenja novih mera i načina održavanja nove školske godine, rekao je danas epidemiolog Predrag Kon.

Kon je u razgovoru za Tanjug naglasio da će glavna tema na sednici biti rast brojki i kojim merama je moguće stati na put daljem porastu broja novozaraženih.

Kaže da sada obolevaju i vakcinisani, jer dolazi do proboja imuniteta, što dodatno otežava borbu sa virusom korona.

- Moramo da shvatimo da moramo da vratimo ozbiljnost na nivo koji smo imali, jer ponovo raste broj obolelih. Same brojke će opametiti ljude, nažalost. Kažem nažalost, jer da smo se ranije opametili, sprečili bismo ovaj rast. Ja očekujem sednicu, medicinski deo je tražio konsultacije i sednicu mislim da će to uskoro biti - ističe epidemiolog.

Na pitanje da li se očekuju rigoroznije mere, Kon kaže da su najveći problem slavlja i mesta gde nije moguće obezbediti prisustvo samo onih građana koji su zaštićeni, odnosno vakcinisani.

- Ja ne želim ništa da prejudiciram, naravno da imam svoj stav ali najbitnije je da se smanje kontakti, pogotovo onih koji nisu zaštićeni. Vidimo da čak i vakcinisani obolevaju, što znači da dolazi do proboja imuniteta i samim tim ne možemo se ponašati kao da rizika uopšte nema. Kada se okupe svi koji su vakcinisani, čak je 10 puta manji rizik nego kada se okupe nevakcinisani - objašnjava on.

Kada je reč o načinu na koji će se od septembra održavati nastava, Kon kaže da na tome radi grupa ljudi iz Ministarstva prosvete i sa Instituta "Batut", te da su oni napravili protokol za polazak u škole.

- I to će biti prezentovano na štabu, a sam način održavanja nastave zavisiće od epidemiološke situacije. Biće različiti modeli nastave, a normalno zavisiće i od, moram da kažem, vakcinisanosti. Kada postane jasno da je obolevanje prisutno u jednom razredu ili nekoj grupi - to neće biti diskriminacija ili bilo kakva podela. To je epidemiološki zadatak - poručio je Kon.

Upitan kada se, prema procenama, očekuje pik trenutnog talasa, Kon ukazuje na to da Srbija u ovom trenutku dostiže taj vrh, ali ukazuje i na to da "imamo i dalje masovna okupljanja sa jedne strane, a sa druge masovne povratke sa letovanja i formiranje kolektiva i sigurno će se produžiti porast".

Kon kaže da svi podaci pokazuju da se neće dostići nivo zaraženih koji je bio na početku godine, međutim upozorava i na to da zbog proboja imuniteta kod vakcinisanih osoba, ni to nije nemoguće.

Kada je reč o primanju treće doze, epidemiolog komentariše da je odluka o izboru vakcine "prilično liberalna" i da građani, zajedno sa svojim izabranim lekarima, mogu da odaberu koje cepivo i kog proizvođača žele da prime kao treću dozu.

- Neće biti neželjenih efekata po imunitet ukoliko se primi vakcina drugog proizvođača i zato mislim da kombinacija vakcina može da dođe u obzir. Ipak, mešanje vakcina nije zvanična preporuka SZO, osim u situacijama kada nema iste vakcine. Kombinacija vakcina nije nešto što ne sme da se radi, tako je odlučeno i mislim da je ta odluka sasvim u redu - objašnjava on.

Ukazuje i na to da građani ne treba da stvaraju gužve pri odlasku po treću dozu, već da sačekaju poruku iz eUprave.

- To je i organizaciono veliki izazov, i zato bi građani trebalo da sačekaju da dobiju poziv jer su bespotrebne gužve i čekanja. Pogotovo u ovoj situaciji sada, to treba po svaku cenu izbegavati - poručio je Kon.

Govoreći i o vakcinaciji dece, epidemiolog kaže da odluku o tome donose roditelji u dogovoru sa pedijatrom.

- Postoje situacije kada stvarno primanje vakcine jeste obavezujuće, poput povećanog rizika kod najmlađih, deca sa određenim oboljenjima, sa imunosupresijom, smanjenim imunitetom. Što se tiče svih ostalih - to zavisi od pedijatara i roditelja - objašnjava Kon.

On kaže da ne može da razume odluke roditelja da ne vakcinišu svoju decu, a zasnovane na mišljenjima da je u pitanju "farmaceutska mafija".

- Ja kao epidemiolog moram da naglasim da je odluka roditelja da ne vakciniše dete praktično odluka da ga izlože virusu i da ne misli da je to nešto dobro. Zaista ne mogu da razumem da je preko 50 odsto građana vakcinisano, a imamo vakcinu po istim standardima odobrenu za vakcinaciju dece od 12 godina i da roditelji neće da ih vakcinišu - zaključio je Kon.