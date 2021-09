NEMAČKA I AUSTRIJA NAJRIGIDNIJE! Srbija skinuta sa zelene liste EU za putovanja, ali evo zašto je važno da PRATITE

Srbija je juče skinuta sa zelene liste Evropske unije kada su putovanja u pitanju, a odluka bi trebalo da stupi na snagu najverovatnije naredne srede 15. septembra.

Zelena lista se ažurira dva puta mesečno, iako to nije bio slučaj letos za vreme turističke sezone. Pre samo desetak dana, Srbija je i pored toga što je imala značajan porast broja novozaraženih ostavljena na spisku bezbednih zemalja za putovanje. Situacija se u međuvremenu promenila, pa su na jučerašnjem sastanku u Briselu ambasadori 27 zemalja članica EU odlučili da Srbiju izbrišu sa zelene liste, baš kao i Albaniju, Japan, Jermeniju, Azerbejdžan i Brunei. Razlog je, navode u Briselu, što su prosečni novi dnevni slučajevi infekcije u ovih šest zemalja naglo porasli, pri čemu je u Srbiji trenutno više od 600 novoobolelih na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana.

Odluka o uklanjanju Srbije sa spiska bezbednih zemalja za putovanja na snagu će stupiti, najverovatnije, od sledeće sedmice, 15. septembra, međutim, to je bilo potpuno očekivano jer ne ispunjavamo najmanje tri od sedam uslova koliko je postavila EU za ulazak na zelenu listu, a na kojoj se Srbija nalazila od sredine juna 2021. godine, dakle u prethodna tri meseca.

Podsetimo, glavni uslov je da prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) zemlja nema više od 75 zaraženih na 100.000 građana (mi imamo preko 600). Drugi je da država ima stabilan ili opadajući trend novih slučajeva u ovom periodu u odnosu na prethodne dve sedmice. Ni ovaj uslov Srbija ne ispunjava, kao ni onaj da nema više od četiri odsto pozitivnih testova u odnosu na sve testove na kovid sprovedene u prethodnih nedelju dana. U poslednje dve nedelje mi imamo između 20 i 25 odsto pozitivnih.

Odluka ipak samo preporuka

Građani koji planiraju putovanja i kasna letovanja u narednom periodu ipak odluku EU ne bi trebalo da shvate kao tragičnu. Ona je samo preporuka zemljama članicama, a nije i obavezna, već svaka od država odlučuje za sebe. Dakle, ne treba očekivati da bi Grci, na primer, mogli da nam zatvore granice, baš kao ni susedne zemlje poput Mađarske, Bugarske, pa čak ni Hrvatske.

Prema rečima ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, “moći ćemo da putujemo normalno u odnosu na kovid”. Ona je izjavila za RTS da „svi znamo da je neophodno ili da budemo vakcinisani ili da imamo negativni PCR test“.

- Zdravstvena situacija u Srbiji se alarmantno pogoršava i to će sigurno uticati na odluke. Češka je već stavila Srbiju na crvenu listu i oni sada zahtevaju za nevakcinisane građane Srbije PCR i karantin. Mnogo je značilo da smo na zelenoj listi za putovanja za naše građane, činjenica da ćemo da se vratimo na crvenu listu će otežati putovanja. Vakcine koje priznaju u EU će biti prihvaćene, za ostale će biti potrebni PCR testovi, možda će neke zemlje zahtevati i karantin, sve zavisi od države do države – izjavila je Matićeva neposredno pred donošenje odluke EU.

Ono što je važno da znaju građani koji planiraju putovanja jeste da će svaka zemlja donositi odluke za sebe. Neki će verovatno i dalje dozvoljavati ulazak samo uz potvrdu o vakcinaciji ili uz PCR test (pojedinci će priznavati samo cepiva odobrena od strane EU, a ne i „sinofarm“ i „sputnjik V“), drugi će zahtevati možda dupli PCR (pre puta i po dolasku), treći karantin od sedam do deset dana, a sigurno će biti i onih koji će nam potpuno zatvoriti granice.

Najrigidnije Nemačka i Austrija

Iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) kažu da je bilo očekivano da Srbija bude uklonjena sa zelene liste pošto je broj novozaraženih u porastu.

- Kada je reč o putovanjima u zemlje Evropske unije, svakako će ići preporuka s obzirom na to da se nalazimo na crvenoj listi, da se neki od uslova promene. To znači da će neke zemlje, možda, bez obzira na to da li je neko vakcinisan ili ne, insistirati na karantinu, kao što su Nemačka, Austrija i druge koje su najrigidnije. Međutim, ono što je nama u ovom trenutku najvažnije jeste da zemlje u koje putujemo turistički, svakako i bez obzira na preporuke, i stavljanja na crvenu listu, sve postupaju u skladu sa svojim interesima. Tako je bilo i tokom leta. Zato ne očekujem da Grčka, Hrvatska, Bugarska i još nekoliko zemalja menjaju pravila do kraja septembra, i oni koji su vakcinisani ili imaju testove, moći će da ulaze u te zemlje kao i do sada. To očekujem, ali da li će tako i da bude videćemo. Svakako, savet ljudima koji putuju je da, s obzirom na to da se situacija komplikuje i menja, da dan do dva pre polaska na put provere na sajtu Ministarstva inostranih poslova uslove za putovanje u određenu zemlju. Opet smo u fazi kada se to menja bukvalno iz sata u sat ili iz dana u dan. Mora da se vodi računa da ne bismo došli u situaciju koja je dosta komplikovana – kaže Aleksandar Seničić, direktor Jute.

On dodaje da su nas pojedine zemlje, kao što je Kipar, već stavile na crvenu listu.

- Čak i putnici koji su vakcinisani mogu biti podvrgnuti nasumičnom testu o svom trošku, a ljudi koji dolaze sa PCR testovima na Kipar imaju obavezu da urade PCR test i na aerodromu o svom trošku, dakle dupli PCR - zaključuje Seničić.

Nova pravila po zemljama mogu se očekivati do kraja septembra.

