Premijerka Brnabić nakon sednice Kriznog štaba: Radi se na uvođenju KOVID SERTIFIKATA, odluka će biti doneta uskoro!

Današnje zasedanje Kriznog štaba počelo je u 14 sati održano je usled nepovoljne epidemiološke situacije, a građanima se nakon završetka obratila premijerka Srbije.

Od početka meseca broj zaraženih raste, a u danu za nama prebrojali smo 6.089 pozitivnih testova na korona virus. Od posledica zaraze juče je preminulo 25 pacijenata.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović je rekao da će na Kriznom štabu raspravljati o školama, ali i o kovid propusnicama.

"Videćete na selu čoveka na traktoru potpuno samog koji nosi masku, ali ćete zato po gradovima u prevozu videti ljude koji i dalje ne nose maske", rekao je Tiodorović.

Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se građanima Srbije nakon završetka sednice.

Brnabić je, posle sednice Kriznog štaba, rekla da je 2.821.060 osoba dobilo makar prvu dozu vakcine, što je 52,2 odsto punoletne populacije, revakcinisane su 2.707.594 osobe, 50,1 odsto, dok je treću dozu primilo 318.858 građana.

- Imamo šest lokalnih samouprava koje su ispod 30 odsto vakcinisanih, najlošiji su Tutin, Novi Pazar, Lajkovac - rekla je Brnabić.

- Mi trenutno u Srbiji imamo 2.821.060 vakcinisanih građana. Revakcinisano je 51 odsto punoletne populacije - rekla je premijerka, i navela da je trenutno najmanji procenat imunizovanog stanovništva u Tutinu, dok je najbolji u centralnim beogradskim opštinama.

- Što se tiče vakcinacije mladih. Imamo samo 8 lokalnih samouprava gde nam je vakcinisanih između 18 i 30 godina. Najbolje stoji Beograd, Stari Grad, pa Vračar sa 46,86 odsto vakcinisanih - rekla je premijerka.

- Što se tiče vakcinacije mladih u osam lokalnih samouprava u kojima je iznad 30 odsto vakcinisanih je i opština Bosilegrad. Kada imamo ovo u vidu, a to je da je vakcinacija jedni izlaz iz ove situacije i jedini način da pobedimo korona virus onda nam je jasno zašto su nam brojke ovakve kakve jesu - rekla je prmeijerka i dodala:

- Dobra stvar u svemu ovome je to da nam je hoaspitalizacija značajnije niža nego što je bila nekada. Što nas je više vakcinisanih to će nam stiruacija biti bolja u svakom smislu - rekla je.

Kako je navela, juče smo prešli brojku od 6.000 zaraženih u jednom danu, tako da ćemo razgovarati o tome i nakon sednice ću se ja obratiti medijima. Videćemo da li i šta možemo da uradimo.

- Država je svoj posao u radila na najbolji mogući način kako bi zašttitila građane. U Srbiju uskoro stiže i peta vakcina, Moderna - dodala je Brnabićeva - rekla je ona.

- Dosta smo razgovarali o novim merama. Za mene nema dvojbe i sumnje da je država svoj posao uradila. Država je svoj posao uradila na najbolji način. Krizni štab takođe. I to mnogo bolje od mnogih država u Evropi i svetu - navela je Brnabić i naglasila da su otvorene tri najmodernije kovid bolnice.

- Nismo društvo maloumnih pa da moramo da uspavljujemo čoveka po čoveka da ih vakcinišemo. Propustili smo jednu šansu da živimo normalno. Hajde da ne propustimo i drugu. To su mere. Vakcinišite se, ljudi! Toliko smo života izgubili. Ne postoji ništa više što država može da uradi. Prva vakcina, treća vakcina, vakcinisanje mladih i to mladih od 12 do 30 godina starosti, to su mere. Roditelji, vakcinišite svoju decu - rekla je Brnabić.

Premijerka je podsetila na mere koje su na snazu, ali koje se mahom ne poštuju.

- Za okupljanje više od 500 ljudi morate da pitate krizni štab koji daje dozvolu. Opustili smo se svi. Od jutros je počela kontrola nošenja maski u javnom prevozu i tržnim centrima. Posle toga počinju restriktivne mere - navela je Brnabić.

Predsednica Vlade Srbije je rekla da će za nekoliko dana biti doneta odluka o uvođenju kovid sertifikata.

- Doneli smo odluku da se sve službe u narednih sedam dana pripremaju za uvođenje kovid sertifikata - rekla je Brnabić i dodala da će se sertifikati prvo koristiti za odlazak u ugostiteljske objekte.