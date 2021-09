'PRVU BITKU NISMO DOBILI, ALI RAT MOŽEMO!' - Đerlek za Pink: Ljudi moraju da budu odlučniji, VAKCINA je glavno oružje u borbi protiv korone! (VIDEO)

Državni sekretar, doktor Mirsad Đerlek rekao je za TV PINK da epidemijska situacija nije najpovoljnija, kao i da misli da nas je koronavirus ponovo probudio posle dva, tri meseca „spavanja“ i neopravdanog opuštanja.

„Nismo iskoristili prvu šansu, nismo dobili prvu bitku, ali treba da se trudimo da dobijemo rat. Imamo još vremena, treba da ohrabrimo ljude da budu brži i odlučniji kada je vakcinacija u pitanju. Treba da se što pre odazovu i vakcinišu jer jedino tako možemo dobiti rat protiv ove bolesti“, rekao je dr Đerlek.

Kako kaže, u SAD je rađena velika studija na preko 100 hiljada ljudi koja je pokazala da je od svih ljudi koji su promili vakcinu samo 4 posto hospitalizovano, kao i da su to uglavnom pacijenti sa nekim propratnim bolestima i godinama iznad 75.

„Sa druge strane u Nemačkoj je isto rađena studija na velikom uzorku, koja je pokazala da je čak 98,5 posto ljudi među onima koji su izgubili živote bilo nevakcinisanih. To su sve jasni dokazi koliko je vakcina efikasno sredstvo u ovoj borbi“, rekao je dr Đerlek.

Ističe da krizni štab radi najbolje što može, i to bez bilo kakve nadoknade.

„To su sve iskusni doktori koji rade zajedno sa vrhom države i Ministarstvom zdravlja. Mi treba da se zapitamo da li treba samo da koristimo prava, a da obaveze ostavljamo po strani“, rekao je dr Đerlek.

On je upitao koliko se poštuju mere koje su donete od samog početka epidemije.

„Mere služe kao pomoćno sredstvo za širenje virusa, ali je vakcina glavno oružje u borbi protiv njega. Krizni štab je doneo dve važne stvari u narednom periodu. Od četvrtka se ide u stroge kontrole sprovođenja epidemijskih mera“, rekao je dr Đerlek.

Doktor je istakao da je kontrola izuzetno važna, i dodao da smatra da će ovo biti najozbiljnija kontrola do sada sprovedena.

„Prekidaće se veselja koja prevazilaze ono što piše u merama, kazne će biti oštre, onako kako su propisane. Neće se tolerisati kao do sada. Do sada smo pokušavali sa upozorenjima, ali to nije dalo rezultate, tako da se kreće u vrlo ozbiljnu akciju“, rekao je dr Đerlek.



Autor: