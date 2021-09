SKOK KORONA BROJKI: Skoro 8.000 novozaraženih, preminulo 26 pacijenata

U prethodna 24 sata na korona virus testirana su 27.927 građana, od kojih je 7.723 novozaraženih.

Preminulo je 26 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 156 obolela.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirana su 21.163 građana od kojih je 6.249 bilo pozitivno na kovid. Preminulo je 27 pacijenata, a na respiratorima se nalazilo 142 obolela pacijenta.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je da se iskreno nada da će kovid propusnice biti uvedene i da je iz Gradskog zavoda za javno zdravlje pokrenuta inicijativa da treba da se okupljaju oni ljudi koji su zaštićeni ili testirani negativni.

- Mi smo još u aprilu iz Gradskog zavoda to prosledili Gradu. Krizni štab Grada Beograda je to prosledio kao pitanje Kriznom štabu i dobio odgovor da to nikad nije bilo na dnevnom redu, da je to protivustavno - kazao je Kon.

