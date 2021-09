DUGI KOVID BI MOGAO BITI AUTOIMUNA BOLEST, A 1 LEK PREDSTAVLJA SPAS: Poslušajte REVOLUCIONARNO otkriće naučnika

Pacijenti koje muči ovaj problem konačno mogu dobiti odgovor na pitanje šta im se to dešava.

Američki nacionalni institut za zdravlje je objavio da u novo istraživanje ulažu čak 470 miliona dolara kako bi shvatili zašto se kod nekih ljudi simptomi bolesti tako dugo zadržavaju.

No već su se naučnici okupili oko teorije kako bi virus moga podstaći autoimunu reakciju koja uzrokuje tako dugo trajanje simptoma, poput umora, kratkog daha, gubitka mirisa, boli u mišićima i maglicu u mozgu.

"Ne možemo sigurno tvrditi da se radi o autoimunoj bolesti, ali čini se da neodoljivo podseća na nju“, izjavio je John Arthur, naučnik. U studiji objavljenoj ovog meseca, Arthur i kolege pišu kako osobe koje su imale bolest stvaraju antitela koji napadaju vlastite proteine – što je obeležje mnogih autoimunih bolesti. Upravo taj proces može voditi do upala koje mogu uzrokovati dugi kovid.

Sve se nekako slaže da je to upravo tako, ali trenutno nismo baš stigli na cilj, kada govorimo o razumevanju stanja, dodao je.

Ako je ova teorija istinita, mogla bi nešto reći i o tretiranju bolesti KOVID-19. Određeni lekovi protiv visokog pritiska, na primer, bi mogli biti korišteni kod upala. Trećina pacijenata ima dugotrajne posledice koje traju i do 12 nedelja ali i više. Naučnici su se, naravno, pitali šta se dešava kad prođe godina dana.

"Viđam mlađe pacijente koji imaju hronične simptome i neki do njih nisu imali nikakvih problema s plućima pre bolesti. Od potpuno zdrave osobe brzo stignu do one koja ne može disati“, rekla je dr. Dixie Harris, pulmolog.

ODGOVORNA SU ANTITELA?

Kada se osoba zarazi, stvaraju se antitela kako bi neutralizovale virus. No kod nekih ljudi imuni sistem zabunom identifikuje ta antitela kao pretnju, pa se stvaraju nova antitela koja će njih uništiti. Čini se da je to slučaj kod mnogih pacijenta koji imaju dugi KOVID.

Tim je naučnika analizirao krv kod pacijenata, i oko 81 posto donirane plazme i oko 93 posto krvi pacijenata koji su hospitalizovani je pronađeno posebno auto-antitelo koji je inhibirao ACE2 enzime. Ti enzimi služe kao poziv za koronavirus da napadne stanice – ali je i vitalan za smirivanje imunog sistema. Kada nema dovoljno ovog enzima, imuni sistem uzrokuje previše upalnih procesa.

Potrebno je još istraživanja kako bi se potvrdilo da upravo ACE2 antitela uzrokuju dugi KOVID, a naučnici nisu sigurni da li ozbiljnije infekcije uzrokuju proizvodnju više antitela od onih blažih. No Arthur smatra da je dugi KOVID češći kod osoba koje su imale blage simptome.

NAUČNICI OVAJ LEK SMATRAJU SPASONOSNIM

Studija nudi i neke dokaze kako lekovi koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska bi mogli pomoći kod lečenja dugotrajnih simptoma. ACE2 pomaže i pri regulaciji krvnog pritiska tako da hemikalije koje podižu pritisak pretvaraju u one koje podstiču krvotok. Lek bi mogao delovati preventivno, i tako dozvoliti da prva hemikalija proizvodi štetne nivoe upalnih procesa. No lekovi protiv visokog krvnog pritiska bi mogli sprečiti ovaj imunološki odgovor. Isto tako studija predlaže kako bi vakcina mogla balansirati nivoe antitela kod koronavirusa i auto-antitela kod dugog KOVID-a. Jedna je studija tako otkrila da kod 57 osoba koje su imale dugi KOVID se simptomi poboljšavaju nakon druge doze.

„To je naredna stvar koja nas zanima, videti da li vakcine i kako utiču na spomenuta antitela", dodao je Arthur.

Autor: