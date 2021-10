Sada je virus dominantan u uzrastu od 20 do 39 godina, uskoro će to postati od 10 do 19, pa zatim će na red doći predškolska deca. Dok svi ne prođemo kroz ovu epidemiju, ovo se neće završiti, rekao je epidemiolog prof. dr Vladimir Petrović, direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine i član Kriznog štaba tokom radionice posvećene vakcinaciji.