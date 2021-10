Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesorka Danica Grujičić, kaže da uprkos povećanom broju novih slučajeva zaraze koronavirusom oni nisu prestajali sa radom, da lečenje onkoloških pacijenata nije zapostavljeno i da se dnevno na Institutu ozrači oko 360 pacijenata.

Danica Grujučić je navela da pacijenti koji su imali odluku konzilijuma da treba da se operišu nisu dugo čekali.

- Maltene ispostavilo se u jednom trenutku da se duže čeka na konzilijum nego što se čeka na operaciju. Tako da ćemo verovatno morati da uvedemo i popodnevne konzilijume. U svakom slučaju mi nismo prestajali da radimo, sa ova dva nova aparata koje smo dobili dnevno se ozrači oko 360 pacijenata. I dalje radimo u tri smene. Sad se čeka u nekom prihvatljivom terminu do tri nedelje. Terapija na h-nožu čeka se negde od dve do tri nedelje. Na hemoterapiju se čeka od mesec dana do pet nedelja, lekari sami procenjuju ko je hitan. Gama nož nema listu čekanja - navodi Grujučićeva.

Ističe da je problem što veliki broj pacijenata, skoro trećina dolazi u kolicima da počne lečenje.

- Bitno je da ljudi koji imaju zaista tegobe ne odlažu preglede - navodi gošća Jutarnjeg programa.

- Pozivam kolege koji su radioterapeuti, koji su u konzilijumu, a koji znaju protokole i koji su to pacijenti koji mogu da idu na gama nož da ih pošalju kod nas jer tu zaista nemamo listu čekanja. Onkološki pacijenti najveće žrtve pandemije kovid 19 - apelovala je gošća Jutarnjeg programa.

Poziva sve žene koje su nešto napipale da dođu na Institut jer kako kaže, otkrivene na vreme, te bolesti mogu biti sprečene i izlečene.

- Molim vas žene ako ste nešto napipale dođite, bićete pregledane. Radimo na dva nova perfektna mamografa. Počelo je već da se radi. Obuka je išla zajedno sa radom na pacijentima - apelovala je Grujičićeva.

"Prilagodili smo se kovidu"

Navodi da su se na Institutu prilagodili i naučili da žive sa kovidom 19.

- Prilagodili smo se i kada je u pitanju testiranje i kada je u pitanju pojava pacijenata koji vam dođe negativan, a posle dva dana je pozitivan, a jednostavno nije imao simptome. Mi sada ne raspuštamo cela odeljenja. Onima koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom odlaže se lečenje za jedno dve nedelje, kod kojih može naravno. Oni kojima treba hitna intervencija idu u Batajnicu gde mogu da budu kompletno operisani. Što se tiče hroničnih bolesnika i samih onkoloških pacijenata mi radimo kao i ranije - ističe Grujučićeva.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije i Sremska Kamenica nisu ušli u kovid sistem, kaže gošća Jutarnjeg programa, jer mislim da bi to bio krah zdravstvenog sistema.

- Međutim, ako se ovako nastavi i ako se nastavi neodgovorno ponašanje verovatno ćemo i mi morati da na neki način da se prilogođavamo - ističe direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju.

Ističe da su sve bolnice i centri preopterećeni.