ZVANIČAN ULTIMATUM ĐOKOVIĆU! Ovako ucenjuju prvog tenisera sveta (VIDEO)

Da bi imao šansu da dođe do novog trofeja i nadmaši Rafaela Nadala i Rodžera Federera, moraće vrlo brzo da primi prvu dozu vakcine protiv korone, ukoliko već nije.

Jasnu poruku, tačnije ultimatum, poslalali su Australijanci Srbinu. U australijskoj saveznoj državi Viktorija, vakcinacija je postala obavezna. Još nije potpuno jasno hoće li svi teniseri morati da budu vakcinisani da bi učestvovali na Australijan openu, ali po svemu sudeći hoće, jer je tamošnja vlas počela da priprema igrače na takav ishod.

Premijer Danijel Endrjuz poručio da će nevakcinisani strani državljani imati vrlo male šanse da uđu u zemlju. Nije važno što je Novak devet puta bio šampion u Melburnu i što ima 20 grend slem trofeja i juri rekord.

- Te titule te neće zaštititi! Jedina titula koja će te zaštiti je da možeš da kažeš da si primio prvu dozu i da si primio drugu dozu - ponovio je Endrjuz.

Američki mediji tvrde da je Đoković već primio vakcinu pred US open, mada više informacija od nagađanja nije bilo.

- Odluku da li ću primiti vakcinu ću zadržati za sebe. Nadam se da ćete to poštovati. Ne želim da budem etiketiran kao za ili protiv vakcine... Nadam se da to neće postati obavezno. Svako bi trebalo da bude slobodan da to uradi ili ne uradi i da poštujemo slobodu izbora - još u aprilu prošle godine je izjavio Đoković.

Australijan open je planiran od 17. do 30 januara 2022. godine, a navodno, Đoković bi do 26. novembra morao da bude kompletno vakcinisan ne bi li mogao da na njemu učestvuje.

