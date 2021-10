SVAKOGA DANA U SRBIJI PUN AUTOBUS LJUDI UMRE OD KOVIDA! Dr Ignjatović: Trudnice od 23 i 28 godina se TRENUTNO BORE ZA ŽIVOT

Načelnica anesteziologije u KBC "Dr Dragiša Mišović" dr Duška Ignjatović kaže da se u toj ustanovi leči više od 300 pacijenata i da je bolnica puna "od podruma do krova".

Ove mere se očigledno ne poštuju i ne kontrolišu, nešto mora da se uradi, ističe doktorka.

Dr Duška Ignjatović je, uoči održavanja sednice Kriznog štaba, članovima poslala jasnu poruku: "Neophodno je da se osmele i donesu neke drugačije mere. Ove mere se očigledno ne poštuju, ne kontrolišu ne sankcionišu".

Istakla je da Srbija mora da se ugleda na zemlje koje su uvele stroge mere i imaju rezultate, poput Italije.

- Prošle godine smo se svi pribojavali italijanskekog scenarija, sada bih da se ugledamo na sadašnji scenario: preko 80 odsto vakcinisanih, uvedene kovid propusnice. Moramo stati na put transmisiji virusa, imamo tri miliona građana među kojima su ili bolesni ili nisu vakcinisani, virus cirkuliše, ide zima, ljudi su u zatvorenom - ukazala je načelnica anestezije.

Rekla je da ne razume one koji su protiv uvođenja kovid propusnica i da ne vidi problem u tome.

Imamo pun autobus ljudi koji umre od kovida, svakodnevno sahranjujemo 50 ljudi, to su zvanični podaci, ne pričamo o ljudima koji ne stignu do lekara, koji se nisu javili, gde nije prepoznat kovid. Zbog toga što mi ne želimo da se uzmemo u pamet - rekla je dr Duška Ignjatović.

Dodala je da se u KBC "Dragiša Mišović" leči desetak trudnica i tri porodilje, koje su prevremeno porođene.

"Davali smo lekove da sazru pluća, da se uradi carski rez. Te trudnice se bore za život, '93. i '98. godište. Ne znamo kako će se ta borba završiti", navela je načelnica anestezije u KBC "Dr Dragiša Mišović".

Bolnica je prepuna

Navela je da lekarima nije mesto da leče ljude ako ne veruju u ono za šta su se školovali ili ako žele da leče biljkama i kapima.

"Zovu me prijatelji i kažu da im lekar nije dao vakcinu ako su alergični na penicilin. To je neznanje, bruka", istakla je dr Duška Ignjatović dodajući da agresivnijom kampanjom za vakcinaciju treba stići i do ljudi u ruralnim sredinama.

KBC "Dr Dragiša Mišović" je gotovo dve godine u kovid režimu, a prema rečima doktorke non-stop je "puno od podruma do krova". Trenutno se leči više od 300 pacijenata, od kojih je 70 na intenzivnoj nezi. Preko 90 odsto njih je nevakcinisano, kaže načelnica anesteziologije u "Mišoviću".

"Dok se bore za dah i dok su svesni svi kažu da nisu sanjali da ovo ovako izgleda, osećaju na svojoj koži koliko je teško. Čim izađemo, vakcinisaćemo se, kažu, ali ne izađu svi iako mladi zdravi do tada, ne izađu, nemaju drugu šansu. Imali smo izbor da se vakcinišemo, trebalo je to uraditi u kratkom roku, to smo propustili. Iako je kasno, hajde da ne razvučemo to na dve-tri godine, ne možemo raditi samo kovid", napomenula je dr Duška Ignjatović.

Dodaje da mnogo faktora utiče na to da li će neko da razvije tešku kliničku sliku, ali da ima i mladih, pa i dece koja tokom lečenja zahtevaju kiseonik.

"Potvrđeno je da i potpuno zdravi ljudi mogu da je razviju i da se iz dana u dan urušavaju, mi radimo sve što imamo na raspolaganju, mi utičemo na taj tok bolesti, ali nekada ne možemo", navela je dr Duška Ignjatović.