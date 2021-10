Izgleda da postoje LJUDI KOJI SU UROĐENO REZISTENTNI na kovid-19, a osobe sa OVOM KRVNOM GRUPOM mogu da budu otporne na teške oblike bolesti

Dva čoveka su najmanje 99,9 odsto genetski identična jedan drugom. Ali, taj mali 0, 1 procenat dovoljno je veliki da čoveka učini posebnim. To je onaj procenat koji određuje naše razlike, od jedinstvenog načina kako izgledamo do naše otpornosti ili podložnosti različitim bolestima.

Određena, sitna podešavanja genetskog koda mogu da budu neverovatno korisna ne samo za pojedinca, već i za društvo u celini. Što se više zna o tim posebnim genima i ljudima koji ih imaju, to bolje, jer bi to moglo da dovede do stvaranja lekova koji mogu da oponašaju korisne razlike u genima, piše "Science Alert".

Sa tim na umu istraživači traže ljude širom sveta koji su možda otporni na virus SARS-CoV-2. Možda je baš u njihovim genima ključ za potencijalni lek protiv Kovida-19.

- Virus je na globalnom nivou pružio još jednu demonstraciju izuzetne kliničke varijabilnosti između pojedinaca u toku infekcije, u rasponu od asimptomatskih infekcija do bolesti opasnih po život - istakao je tim istraživača na čelu sa imunologom Evangelosom Andreakosom sa Akademije u Atini.

- Naše razumevanje patofiziologije Kovida-19, koji može potencijalno da bude opasan po život, značajno je napredovalo od decembra 2019, kada je bolest prvi put opisana, ali još uvek znamo veoma malo o ljudskoj genetskoj i imunološkoj osnovi urođene rezistencije na SARS-CoV-2. Iako nemamo mnogo podataka o urođenoj rezistentnosti, to ne znači da ne postoji - dodali su.

Kao jedan od primera naveli su ljude koji se nisu zarazili ni kada su živeli u domaćinstvu u kom su svi drugi imali korona virus, kao i one koji nisu dobili Kovid-19 i ako su nekoliko puta bili usred žarišta virusa.

Već je bilo nekih ozbiljnih istraživanja na ovu temu, ali do sada su rezultati otkrili samo male razlike. Na primer, prošle godine je utvrđeno da krvna grupa 0 pokazuje blagu otpornost na tešku infekciju korona virusom.

Istraživači tvrde da je neophodno uraditi više kako bi se utvrdilo ko su ljudi koji bi mogli da budu genetski otporni na SARS-CoV-2.

- Predlažemo strategiju za identifikaciju, regrutovanje i genetsku analizu pojedinaca koji su prirodni otporni na korona virus. Prvo bi trebalo fokusirati se na one ljude koji se nisu inficirali u domaćinstvu sa drugim ljudima koji su imali simptomatsku infekciju. Zatim razmatramo pojedince koji su bili izloženi virusu bez lične zaštitne opreme najmanje sat vremena dnevno, a tokom prva 3 do 5 dana simptomatske infekcije - napisao je tim.

Oni bi se zatim podvrgavali PCR testovima i antigenskim testovima u periodu od četiri nedelje posle izlaganja virusu, a posebno bi se testirale i T ćelije kako bi potvrdilo da osoba nije bila zaražena u prošlosti.

Istraživači su do sada uvrstili oko 400 pojedinaca koji ispunjavaju kriterijume za uključivanje u studiju, a i dalje traže ispitanike i to širom sveta.