ODAKLE HITLERU KOVID SERTIFIKAT? Hakeri u Holandiji stavili vlast na muke! Velika istraga u toku, evo za koliko prodaju QR kodove!

Nepoznati haker je kreirao ovaj QR kod kao dokaz da može da napravi važeće propusnice pod bilo kojim imenom, prenosi holandski RTL Nieuws.

Anonimni hakeri su za ovaj portal potvrdili da mogu da naprave QR kodove iz Francuske i Poljske, a koji mogu da se koriste i u Holandiji jer je reč o evropskim kodovima.

Vaccine pass, crypto keys to generate QR codes stolen. Evidence of sale on dark web - Hitler certification valid in Italy and Europe.

