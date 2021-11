Lončar: Novi lek protiv kovida smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti!

Srbija je prva zemlja u svetu koja će imati novi eksperimentalni lek za lečenje korona virusa, koji je razvila američka kompanija "Fajzer", a koji smanjuje rizik od hospitalizacije i smrti kod pacijenata čije je zdravlje već ugroženo za 89 odsto, najavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

On je za Javni servis rekao da je upravo potpisan ugovor sa "Fajzerom" o distribuciji leka Srbiji, kao i da je naša zemlja treća u svetu koja ga je potpisala, a prva koja će ga imati u upotrebi, prenosi Tanjug.

Lončar je objasnio da taj lek blokira enzim koji je potreban korona virusu da bi se umnožavao, a rezultat toga je da se smanjuje i smrtnost i hospitalizacija za 89 odsto.

Lončar kaže da je vakcina, ipak, i dalje primarno oružje u borbi sa virusom.

"Mi se ne borimo za to da dođemo u fazu da se neko razboli pa da bi se lečio već se borimo za to da ne dođe uopšte do toga nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođu uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek. A ovo je neka naša odgovornost kao države i uspeh države koji smo obećali i koji ispunjavamo", rekao je Lončar.

On navodi da će odgovarati svi oni koji krše Zakon, pa tako i lekari koji su preporučivali "Ivermektin", ali i oni koji su ga prodavali.

"Ja sam obećao da će država reagovati na sve ono što krši Zakon i pravila ove države, ne samo protiv tih lekara koji su preporučivali ''Ivermektin'' već i protiv apoteka jer smo našli apoteke, ljudi su nam prijavljivali apoteke koje su prodavale taj lek. Inspekcija je ušla u njih i našli smo gomilu recepata na kojima je prepisivan ''Ivermektin'', lek koji ne sme da se prepisuje, koji ne sme da se koristi", navodi Lončar.

Ministar građanima poručuje da se drže zvanične medicine i stavova Medicinskog fakulteta jer, kako kaže, jedino tako neće pogrešiti.