NOVI SOJ KORONE SE ŠIRI EVROPOM: Registrovan prvi slučaj!

Ministar je objavio da je B1.1.529 varijanta otkrivena u nevakcinisanom putniku koji je ušao u Belgiju i testiran pozitivno 22. novembra, prenosi De Morgen.

- Oprez je neophodan, ali ne paničite - poručio je ministar.

Prethodni slučajevi bili su ograničeni na Južnu Afriku, Bocvanu, Izrael i jedan slučaj u Hongkongu, koji je uvezao putnik.

Poreklo varijante je nejasno, ali se širi u Južnoj Africi. Tabela koju su tamo podelili zdravstveni zvaničnici pokazuje kako je za manje od dve nedelje B.1.1.529 potpuno pretekao delta i beta varijante koje su bile prisutne u jednoj od provincija u zemlji.

We have been very transparent with scientific information. We identified, made data public, and raised the alarm as the infections are just increasing. We did this to protect our country and the world in spite of potentially suffering massive discrimination. pic.twitter.com/9CCVsYW8Dy