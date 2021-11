Evropa strahuje od MUTANTSKOG SOJA KORONE, a Srbija i od DELTA PLUSA: Praznici su veliki rizik samo zbog OVOGA

Delta plus soj već neko vreme hara regionom i prema rečima lekara, pitanje je vremena kada će biti registrovan i kod nas. Rizik raste kako se približavaju praznici, jer će veliki broj naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu pohrliti u domovinu, a tada je idealno vreme za širenje virusa.

Vreme praznika je svakako označeno kao period potencijalnih rizika, pa tako postoji mogućnost da "delta plus" stigne i do naše zemlje.

Britanski naučnici prvi su izolovali novi soj, a zatim je registrovan i u Rusiji, SAD, Indiji, i do sada je prisutan u oko 50 zemalja u svetu. Svakako ono što je za nas potencijalno opasno, on nam možda može stići iz Austrije gde je zvanično potvrđeno prisustvo ovog soja, ili iz Hrvatske gde je početkom novembra i registrovan.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović objašnjava da je delta plus soj rasprostranjen u regionu, bilo da je zvanično potvrđen ili ne, te je pitanje u kom momentu će postati prisutan i na našim prostorima. Kako je napomenuo u decembru imamo i slave, i praznike, te apeluje na građane da ne smemo zaboraviti da epidemija nije završena i da moramo biti disciplinovani, ali i pristupiti vakcinaciji.

-Raduje me to što je ovaj talas počeo da popušta i što se smanjuje broj novozaraženih, ali sam oprezan i bojim se da to nije kraj. Bojim se da će se iz više razloga u decembru ili možda početkom januara dogoditi novi talas, i to iz više razloga. Najpre, zbog pojave delta plus soja, koji je zahvatio region, pa će verovatno doći i kod nas. Drugo, zato što mi imamo veliki broj krsnih slava i u decembru i u januaru, i da će tu biti dosta nepoštovanja epidemioloških mera. Treće, što će krajem, decembra ili možda već polovinom meseca, naši ljudi iz Nemačke, Hrvatske, Italije, Slovenije, koje su pune i prepune virusa, doći u svoj zavičaj a samim tim omogućiti veće širenje virusa. Tako da će ta tri faktora zajednički delovati na pojavu većeg broja obolelih i jednog epidemijskog talasa - kaže epidemiolog Petrović.

Da li je zarazniji, smrtonosniji i kakve simptome daje?

Ono što je do sada poznato je da su naučnici pronašli tri mutacije, od kojih dve u proteinu koji omogućava virusu da lakše upadne u telesne ćelije čoveka i sadrži promene koje daju virusu bolje šanse za preživljavanje od nekih drugih sojeva. Ono što nas zanima je kakav je tip soja u pitanju, da li je zarazniji i da li daje teži oblik kliničke slike, odgovor je da jeste zarazniji za 10 do 15 odsto, ali nije zabeleženo da daje teže kliničke slike od prethodnih sojeva, ili da je smrtonosniji.

Što se simptoma tiče, skoro su identični kao kod originalnog delta soja - suv kašalj, umor, temperatura, u težim slučajevima javlja se i bol u grudima. Međutim, baš kao i kod delte mogu se pojaviti i drugi simptomi poput glavobolje, bola u grlu, osipu na koži, gubitku čula mirisa i ukusa, dijareji, curenju nosa...

Virusolog, prof. dr Nada Kuljić Kapulica izjavila je nedavno da je delta plus soj mutacija trenutnog delta soja koji je najzastupljeniji u svetu.

-Dijagnostifikovan je na osnovu molekularnih testova gde je viđeno da se razlikuje po tome što on sadrži genetske promene u S proteinu u odnosu na delta soj koji dominira u svetu. Imamo četiri varijante virusa od kojih su najznačaniji alfa, beta. gama i delta. Kada se otkrije novi soj, neophodno je da se dalje ispituju njegove konsekvece odnosno, da li je on "značajan" ili nije i da li ima promene koje se događaju u prirodi, objasnila je tada virusološkinja.

Što se otpornosti na vakcine tiče, nema podataka da je varijanta delta plus soja otporna na vakcine. Sva dosadašnja istraživanja pokazala su da sve vakcine koje su u širokoj upotrebi, koje su odobrene od strane Svetske zdravstvene organizacije (SZO), imaju odličan učinak i protiv delta plus soja. Kako lekari objašnjavaju, vakcinacijom se sprečava mutacija virusa, te se apeluje da se poveća obim vakcinacije kako bi se suzbilo kako oboljevanje sa težim kliničkim slikama, tako i suzbijanje virusa.