KRIZNI ŠTAB SUTRA O OMIKRONU! Karantin ili Batajnica za one koji dolaze iz sedam afričkih zemalja?

Pitanje je dana kada će omikron soj stići u Srbiju, pa je tim povodom za sutra u 15 sati zakazana i sednica kriznog štaba.

A već od danas, kako se nezvanično navodi, svi koji su bili u nekoj od sedam rizičnih afričkih zemalja biće testirani PCR testom na beogradskom aerodromu bez obzira na to da li su vakcinisani, pa im sledi kućni karantin li kovid bolnica Batajnica, u zavisnosti od rezultata testa. Očekuje se i da raspust počne već 20. decembra.

Institut "Batut" predložio je listu zemalja s posebnim rizikom od importovanja omikron soja, piše Telegraf, na kojoj su Južnoafrička Republika, Bocvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi, a mere za sve koji su u njima boravili važiće od danas.

- Za putnike koji dolaze iz ovih zemalja ili su u prethodnih 14 dana boravili u njima, bez obzira na državu iz koje ulaze u Srbiju, predlaže se PCR testiranje odmah po sletanju na "Nikolu Teslu" i izolaciji na aerodromu do dobijanja rezultata. U slučaju pozitivnog nalaza, Hitna pomoć ih vozi u izolaciju u kovid bolnicu Batajnica - piše portal i dodaje da za negativan rezultat sledi rešenje o kućnom karantinu i prevoz taksijem uz mere zaštite do prijavljenog boravišta u Srbiji, a MUP će svakodnevno kontrolisati karantin.

A kako idu praznici - katolički Božić 25. decembra, pa Nova godina, pa pravoslavni Božić 7. januara - i dolazak na hiljade gastarbajtera, lekari iz medicinskog dela kriznog štaba tražili su hitnu sednicu, koja je zakazana za sutra u 15 sati. Omikron, oštrije mere, pa i to da raspust počne 20. decembra, traže lekari, koji i dalje insistiraju na tome da kovid propusnice važe 24 sata i svugde osim za radnje prehrambene robe, apoteke i pumpe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je pitanje dana kada će i u Srbiji biti registrovan novi omikron soj koronavirusa.

- Ako je u Austriji registrovan omikron, pitanje je dana kad će i kod nas biti. Imamo znatan pad brojeva u odnosu na pre sedam dana i taman kad je sve bolje i bolje, samo nam je taj omikron još falio - izjavio je Vučić i dodao:

- Očekujem da za pet-šest meseci imamo super vakcinu i da se rešimo svih problema. Za nekih osam-devet meseci ćemo moći da je proizvodimo u Srbiji. Ako sve to uspemo, to su čudesne stvari za Srbiju, a do tada da se čuvamo koliko god je moguće. Zato je vakcinacija od ključnog značaja. Još niko na svetu ne zna ništa o tom omikronu, kako mi da znamo?!

Vakcinisanih nema u bolnici

Virusologinja Ana Banko objavila je povodom omikrona na svom Tviter nalogu da u Južnoj Africi, prema zvaničnim izveštajima, među hospitalizovanima nema vakcinisanih, da je 65 odsto njih nevakcinisano, dok je 35 odsto delimično vakcinisano.

- Vakcinisani za sada imaju isključivo asimptomatsku ili blagu infekciju - napisala je Ana Banko.