90 POSTO ZARAŽENIH SOJEM OMIKRON KOJI SU U BOLNICAMA IMAJU OVO ZAJEDNIČKO: Epidemiolozi otkrili i da li je opasniji od DELTE

Koje u najvećem riziku od novog soja korone - mikron i šta svi zaraženi imaju zajedničko.

Nova varijanta korona virusa nazvana omikron, koja je prvi put otkrivena u Južnoj Africi izazvala je paniku širom sveta. Nova mutacija korone je potvrđena u više od 20 zemalja do sada, a prema poslednjim informacijama stigla je i u SAD i Ujedinjene Arapske Emirate. Ipak, i dalje je najviše zaraženih je upravo u "njenoj kolevci", Južnoj Africi gde se svakodnevno beleži porast obolelih - sa oko 300 slučajeva dnevno sredinom novembra, na oko 3.000 svakog dana, kako objavio je "The New York Times".

Epidemiolozi i virusolozi upozoravaju da su podaci o ovoj varijanti i dalje veoma ograničeni. Savetnik Bele kuće za kovid, dr Entoni Fauči, rekao je da će biti potrebno oko dve do četiri nedelje da se prikupi više informacija o prenosivosti i ozbiljnosti omikrona. Za sada mogu da se analiziraju samo podaci o tome kako ova varijanta utiče na ljude koje zarazi.

U intervjuu "New Day" na CNN-u, Mvuisi Mezukva, potpredsednik Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekao je da, kao i druge varijante virusa, omikron više pogađa nevakcinisane pacijente.

"Ono što smo primetili je da su ljudi koji su hospitalizovani uglavnom nevakcinisani, oko 90 odsto njih nije cepljeno", rekao je.

Ali prema Mezukvi, lekari u Južnoj Africi su do sada uglavnom primetili blaže slučajeve među onima zaraženim varijantom omikron.

"Imamo mlađe pacijente i blaže slučajeve omikrona", rekao je on. "Broj horpitalizovanih nije toliko veliki, sve što smo primetili jeste da je reč o osobama koje nisu vakcinisane. Očigledno, još uvek prikupljamo informacije o širenju omikrona u zemlji, ali to nije ništa što nismo do sada videli sa delta mutacijom."

Stručnjaci za viruse upozoravaju da je prerano polagati nade da će infekcije novom varijantom izazvati samo blagu bolest.

"Sa malim brojem slučajeva, veoma je teško znati da li će ova konkretna varijanta dovesti do teške bolesti ili ne", rekao je Fauči tokom brifinga za štampu u Beloj kući 30. novembra.

Razlog zašto mnogi virusolozi veruju da bi varijanta omikron mogla da izazove težu bolest jeste zbog visokog nivoa mutacija.

"Ovaj profil mutacije se veoma razlikuje od drugih varijanti, što izaziva zabrinutost. I iako se neke od ovih mutacija takođe nalaze u delti, ovo je nešto sasvim drugačije."

Kako prenosi CNBC, ova nova varijanta ima najmanje 30 mutacija na proteinskom "šiljku" kad se uporedi sa "originalom" korona virusa - što je takođe značajno više od broja mutacija koje veoma zarazna delta varijanta ima na ovom delu. Prema Faučiju, ovaj proteinski "šiljak" predstavlja problematično mesto za toliki broj promena, posebno zato što postojeće vakcine protiv kovida ciljaju baš njega.

"Ove mutacije su povezane sa povećanom transmisivnošću i izbegavanjem imuniteta", upozorio je Fauči.

S druge strane, brojni stručnjaci su izrazili sumnju da će vakcine biti nedootvorne kod omikrona.

"Imamo sve indikacije da su vakcine i dalje efikasne u prevenciji teških bolesti i/ili komplikacija", rekao je Jan Sane, specijalista za zarazne bolesti i član Južnoafričkog ministarskog savetodavnog saveta za kovid, ali napominje da još uvek nema dovoljno podataka za analizu.

