EU OBJAVILA NOVU TABELU VAKCINISANOSTI PROTIV KORONE: Hrvatska među najgorima u Uniji, Danska najbolja (FOTO)

Evropska komisija objavila je novu tabelu procepljenosti stanovništva na osnovu podataka od 10. decembra i pozvala ljude da prime treću, buster dozu.

"Imamo još jako mnogo posla kako bismo poboljšali vakcinisanost", navode iz Evropske komisije. "Vakcina je naša najbolja obrana", poručuju iz Komisije i podsećaju da koronavirus opterećuje zdravstveni sistem, društvo i ekonomiju.

"Osigurali smo dovoljno doza za sve Evropljane. Vakcinišite se, primite buster ako do sada niste", navode iz Evropske komisije.

Na vrhu EU su tri zemlje: Danska, Portugal i Malta. One su vakcinisale oko 82 posto ukupnog stanovništva. Slede Irska, Belgija i Španija sa 74 do 77 posto ukupne procepljenosti.

Na začelju su četiri zemlje koje još nisu vakcinisale polovinu ukupnog stanovništva. To su Hrvatska (49 posto), Slovačka (46,6 posto), Rumunija (39 posto) i Bugarska sa 26,2 posto.

Hrvatski portal Index. hr navodi da su među najgorima, kada je reč o vakcinaciji, zemlje istočne Evrope i Balkana, odnosno zemlje koje su nekad bile pod kontrolom Sovjetskog Saveza ili deo bivše Jugoslavije.

