CVETA CRNO TRŽIŠTE SA LAŽNIM KOVID PASOŠIMA: Otkriveno 180.000 falš sertifikata!

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerald Darmanin je na svom Twitter profilu naveo da je otkriveno 182.000 lažnih kovid sertifikata s podacima dobijenim kao rezultat 400 istraga koje su provele snage bezbednosti.

Navodeći da se istrage nastavljaju, Darmanin je rekao da oni koji kupuju, prodaju ili koriste lažne sertifikate, posebno putem društvenih mreža, mogu biti osuđeni na kaznu zatvora do pet godina i novčanu od 75.000 eura.

Dans le cadre des 400 enquêtes en cours, 182 000 faux passes sanitaires ont été mis à jour. Merci à nos policiers et gendarmes !



Utiliser, procurer ou vendre de faux passes sanitaires, notamment via les réseaux sociaux, est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. https://t.co/TsQZYZPVTX