PETI, 'OMIKRON TALAS' GALOPIRA KA SRBIJI - U jednoj evropskoj zemlji korona BESNI KAO NIKAD PRE, a evo zašto nas to treba POSEBNO DA ZABRINE

Iako omikron soj korona virusa još nije registrovan kod nas, u ostatku sveta se on polako, ali sigurno odomaćio. Ponegde sitnim koracima, a negde i koracima od dve milje omikron je na putu da postane dominantan soj. Šta to znači za nas i po kom scenariju bi mogao da se odvija peti talas?

Ono što se za sada zna o omikron soju jeste da se širi mnogo brže od delta soja, ali se čini i da ređe dovodi do ozbiljnije kliničke slike. Tako se prema nekim procenama iz Južnoafričke Republike u prvi mah čini da ima mnogo manje hospitalizacija i smrtnih slučajeva kada su u pitanju zaraženi omikron sojem.

Ipak, ono što zabrinjava jeste i informacija koju je iznela Evropska agencija za lekove (EMA), a to je da je učinkovitost trenutnih vakcina protiv omikrona značajno umanjena. U skladu sa tim je primećeno da se sada češće zaražavaju i oni koji su vakcinisani, kao i oni koju su već prležali kovid.

Iz ovoga proističe da je iako je potencijalno ovaj soj "slabiji" od prethodnih i odnosi manje žrtava, ipak veoma zarazan. Njegova sposobnost da se brzo i efikasno prenosi, ma koliko on izazivao slabu kliničku sliku, ipak vodi ka tome da će doći do što većeg broja ljudi pa samim tim i do onih imunokompromitovanih. A njima ni ne treba posebno jak soj da bi im ugrozio zdravlje.

U SAD je već dominanatan soj

Konkretno, situacija po državama sveta uopšte nije bajna. Sjedinjene američke države su saopštile da omikron već sada čini 70 odsto svih slučajeva zaražavanja. Dakle, novi soj je već postao dominanatan u SAD. Suituacija je slična i u Velikoj Britaniji kao i u Španiji.

Omikron soj je potvrđen i u Izraelu. Ova zemlja je uvek bila posebno zgodna za poređenje sa Srbijom zbog približno sličnog broja stanovnika, a tok pandemije se veoma brzo preslikao i kod nas. Za sada, ono što je primećeno kod njih jeste da broj zaraženih polako raste i već sada imaju više od 1.000 zaraženih denvno.

Situacija sa omikron sojem u Velikoj Britaniji je posebno zanimljiva. Tako oni već nekoliko dana broje više od 90.000 pozitivnih korona testova na dnevnom nivou, što je njihov rekord od početka pandemije. Koliko je situacija napeta u ovoj ostrvskoj zemlji najbolje ilustruje poređenje sa Srbijom koja je po broju stanovnika manja oko 10 puta, pa bi, poređenja radi, to bilo kao da kod nas na dnevnom nivou svaki dan imamo više od 9.000 zaraženih.

Ono što je zanimljivo kod Britanaca jeste i da je kod njih mnogo veći procenat imunizacije nego kod nas, ali i kasnije su krenuli da daju buster dozu nego u Srbiji. Ipak, uprkos velikom broju zaraženih, bolnice u Velikoj Britaniji nisu preopterećene, a na dnevnom nivou umre nešto više od 40 ljudi što potvrđuje tezu da je omikron "blaži" soj od delte.

Sredina januara je ključna za Srbiju

Prema procenama naših epidemiologa, nema sumnje da će omikron biti uskoro detektovan i u Srbiji, već sredinom januara će postati dominantan soj kod nas.

Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba ocenio je juče da će ponovni porast zaraženih od korona virusa biti posle Nove godine po julijanskom kalendaru, odnosno u drugoj polovini januara.

- Očekuje se da (novi talas korone) bude za zimu, jer je lakše prenošenje zbog hladnog vremena, ali kod nas se već uočava usporavanje širenja virusa - kazao je on i dodao da je ipak, to "lažna slika".

A kako je dalje epidemiolog objasnio "lažna slika" trenutno bolje epidemiološke situacije ogleda se u činjenici da nemamo dovoljno restriktivne mere, kao i da nas u ovom periodu očekuje veliki broj slava, naši ljudi iz inostranstva dolaze na odmor u posetu familiji, a kao konačni udarac, tu je i doček Nove godine.

- Očekujemo veći priliv i tog virusa i virusa gripa u nekom bliskom periodu, u narednim danima i već su mnogi došli. Ono što može da se očekuje je da zastane taj pad - navodi član Kriznog štaba.

Doktor Kon je istakao primer Velike Britanije.

- S obzirom na podatke u Britniji, gde se u toku dva dana duplira broj novozaraženih, imate četvorostruki porast u roku od nedelju dana - upozorava Kon i dodaje da podaci iz Britanije o omikron soju pokazuju da se tim sojem uglavnom zaražavaju mladi ljudi, te da se još ne zna kako se virus ponaša među starijima.

- Imamo dokaze koji su objavljeni da se javljaju reinfekcije češće, oni koji su preležali prirodno, da oboljevaju pet puta češće. Efektivnost sa dve doze vakcine je naglo pala, sa trećom dozom se održava 70 odsto. Ako neko hoće da se zaštiti od omikrona, da ne čeka ni časa za primanje treće doze. Oni koji su ostali nevakcinisani su najpre na udaru u ovoj situaciji - ukazuje Kon.

Epidemiolog navodi da za očekivati da omikron izaziva blaža oboljevanja, ali ističe da dosad nemamo jasne dokaze o tome jer uglavnom oboljevaju mladi.

Baš zbog ovoga prof. dr Dragan Delić, infektolog, je objasnio da se još ne može tek tako tvrditi da omikron daje blažu kliničku sliku, ali da jeste realno očekivati da svaki naredni soj virusa daje blažu sliku, jer virusu ne odgovara teška klinička slika sa smrtnim ishodom, jer "time seče granu na koji sedi", ispričao je infektolog za N1.

Dr Ivana Prokić, epidemiološkinja, je istakla da više ne znamo, nego što znamo o omikronu i da se nauka bavi istraživanjima, te da nije odgovorno zaključivati išta pre rezultata. Prokić je u gostovanju na N1 televiziji objasnila i da može da se desi i da virus još nije došao do ranjivih i da nam se zato čini da je klinička slika blaža.

Zamenik generalnog direktora UKC Niš, prof. dr Radmilo Janković, je optimističan i on smatra da će broj novozaraženih u narednim nedeljama biti u proseku oko 1.000, te da ćemo, ukoliko ne načinimo neki pogrešan korak, verovatno na proleće ući u mirniju fazu.

- Ne očekujem neku veliku eskalaciju i ne očekujem da ćemo imati 7.000 - 8.000 zaraženih. Postali smo otporniji, što vakcinom, što svojom neodgovornošću tako što smo se zaražavali u septembru i oktobru. Nije toliko nepovoljna situacija sada, imamo te neke mere koje održavamo, maske, tokom večeri nema okupljanja nevakcinisanih, pa i ne očekujem neko dramatično uvećanje. Verovatno će nam Kruševac, Batajnica i Mišeluk biti dovoljni za te sporadične slučajeve koje ćemo imati na proleće, pa ćemo se nekako kao zdravstveni sistem vratiti u normalu - rekao je profesor Janković za „Blic“.

"Teško je za predvideti"

Da je teško predvideti tok pandemije objasnio je za "Blic" i dr Tomislav Radulović, epidemiolog.

- Malo je komplikovan odgovor. Ne znam ko bi mogao na ovoj kugli zemaljskoj da kaže decidno šta može da se desi. Ja smatram, iako omikron soj daje veoma blagu kliničku sliku, postaće u narednih mesec dana dominantan u odnosu na prethodni delta soj. Druga stvar, mnogo ljudi je preležalo kovid, ali se i vakcinisalo. Jeste da se dešava, ali ređe, da ljudi obole dva puta. I taj drugi put obično bude blaža klinička slika - objašnjava dr Radulović.

On ističe da ono što možemo za sada da očekujemo jeste da situacija neće biti kao sa delta sojem.

- Omikron će u najvećm broju inficirati mlađe ljude. Oni će mahom obolevati sa blagom kliničkom slikom, čak i sa neprepoznatom. Sa dominatnim omikron sojem imaćemo i više zaražane dece koja još ne mogu da se vakcinišu, ali za sada se čini da je klinička slika slična malo jačem nazebu, ljudi ne umiru niti idu na respirator. A sa kovidom, to smo hiljadu puta ponovili, ili će se svi na svetu inficirati, ili će biti kombinacija inficiranih i vakcinisanih, ili ćemo vakcinacijom izgraditi kolektivni imunitet - kaže dr Radulović.

