UDOVIČIĆ UPOZORAVA DA POČINJE DRAMA! Za 7 do 10 dana imaćemo nove rekorde po broju novozaraženih POSEBNO NAS PLAŠI JEDNA MOGUĆNOST

Ogroman skok broja novozaraženih virusom korona može se očekivati narednih sedam do deset dana jer će na naplatu doći organizovani dočeci Nove godine na trgovima, ali i proslave u restoranima, kafićima i ski-centrima, smatra komandant kovid bolnice "Karaburma" dr Ivo Udovičić.

Udovičić je rekao da će se broj inficiranih u novom talasu meriti novim rekordima s obzirom na to da je u cirkulaciji i dalje delta, ali i omikron koji je mnogo zarazniji.

- Sigurno je da ćemo imati ogromne brojke novozaraženih na dnevnom nivou. To će se meriti novim rekordima. Neće biti osam hiljada novozaraženih (rekord u septembru gde je u jednom danu registrovano 8.467 novozaraženih). To će ići mnogo više. Jedina dobra stvar što se nadamo da će omikron varijanta virusa izazivati blaže oblike kliničke slike - naveo je potpukovnik Udovičić za Euronews.rs.

Podseća da je u Srbiju stigao ogroman broj naših ljudi koji rade u inostranstvu, došli su iz svih krajeva sveta, a posebno iz Evrope gde "bukti" omikron. Organizovane su masovne proslave na trgovima, gde nisu skroz poštovane protivepidemijske mere, bilo je na desetine hiljada ljudi na malom prostoru. Tu su i proslave u restoranima, hotelima, planinskim centrima...

- To će nama doći na naplatu možda već u narednih sedam do deset dana. Otežavajuća okolnost za nas, u odnosu na ostale evropske zemlje, jeste što nismo završili sa delta sojem, što je broj novozaraženih delta sojem bio više od 1.000 dnevno. Imamo veliku stopu nevakcinisanih u odnosu na Evropu, vakcinisano je oko 50 odsto ukupnog broja stanovništva, a stigao nam je i omikron. Dodatno otežava što smo jedna od najstarijih nacija i pripadamo grupi zemalja sa najstarijom populacijom. Sve to će nas koštati mnogo. Sledi povećanje broja novozaraženih i pune bolnice. Oko pet odsto zaraženih završi u bolnici - naveo je Udovičić.

Mnogo ljudi ispada iz sistema

Jedino što ohrabruje u ovom trenutku su podaci koji stižu iz Velike Britanije, Izraela, Francuske i SAD, gde se beleže rekordni brojevi novozaraženih, ali nemaju veliki pritisak na bolnice i nemaju visoku stopu smrtnosti. Međutim, ogroman broj zaraženih predstavlja problem.

- Velika opasnost je što će veliki broj ljudi da ispada iz sistema jer moraju da se izoluju zbog infekcije. Toga se posebno plašimo. Šta će se desiti ako se zarazi 50 odsto zdravstvenih radnika, radnika u elektroprivredi, vojsci, policiji, državnim institucijama... Moramo ih izolovati, a ko će da radi? Nova američka preporuka je da izolacija bude pet dana za asimptomatske pacijente, a simptomatski da budu pet dana u izolaciji i još pet dana samo da nose maske - pojasnio je Udovičić.

Napominje da i u Srbiji sigurno neće biti izolacija 14 dana kao do sada. Podseća da iskustva drugih zemalja pokazuju da omikron daje lakšu kliničku sliku, ne izaziva teške pneumonije, te da su simptomi infekcije, uglavnom kijavica, curenje iz nosa, glavobolje, užasni bolovi u celom telu.

- Međutim, sve je u apsolutnim brojevima. Ako apsolutni brojevi budu onako visoki kako mi očekujemo, onda ćemo imati ogroman pritisak i na zdravstveni sistem i na jedinice intezivne nege i biće veliki broj umrlih - naveo je Udovičić.

Vakcinacija lek za sve

Lek za sve je, kako kaže, vakcinacija koja štiti od svih varijanti virusa, uključujući i omikron. To je najbolja zaštita od teških formi bolesti, smrtnog ishoda. Zbog poziva na vakcinaciju lakari su često na meti antivaksera.

- Mi nismo plaćenici nikakvih farmaceutskih industrija ili bilo koga. Mi smo lekari, oni kod kojih su građani išli i pre kovida, dovodili svoju decu, roditelje, kod kojih će dolaziti i kada sve ovo prođe. Mi smo isti oni lekari koji smo i bili, govorimo istinu, ma koliko ona bila teška. Nekome se dopada, nekome se ne dopada. Mi lečimo obolele od kovida već dve godine i sa njima preživljavamo najteže trenutke, s njima i njihovim porodicama. Mi im dajemo informacije. Na kraju mi moramo da izjavimo i saučešće i predamo stvari od pokojnika i to je najteže za sve nas - kaže Udovičić.

Podseća da smo izgubili mnogo ljudi tokom kovida, a ono što je najteže izgubili smo mnogo mladih ljudi bespotrebno. Trebalo je samo da se vakcinišu, ističe doktor, i sada bi bili živi, sa svojim porodicama.

Iskustvo kovid bolnice na Karaburmi pokazuje da su svi mlađi koji su ležali u jedinici intenzivne nege i svi koji su umrli - bili nevakcinisani.

- To je nenadoknadiv gubitak. Oni koji javno govore protiv vakcinacije snose bar deo odgovornosti za njihove živote. Za mlade je bilo potrebno samo da se vakcinišu. Niko mlad u našoj bolnici nije umro da je bio vakcinisan, niti je boravio u intentivnoj. To je istina koju niko ne može da opovrgne - naveo je Udovičić.

Još jednom je pozvao sve na vakcinaciju i to posebno mlade koji na taj način štite sebe, ali i starije oko sebe. Danas se najčešće govori o smrtnosti od kovida, ali se malo priča o trajnim posledicama koje virus može da izazove u organizmu.

- Znamo da kovid nije samo bolest pluća već da je sistemska bolest koja najviše posledica ostavlja na srcu, plućima i krvnim sudovima. Ogroman je broj onih koji izađu iz intenzivne nege i nisu u stanju da hodaju. Treba i 15 do 20 dana da prohodaju, imaju lošu razmenu kiseonika, nedostatak vazduha, poremećaj srčanog rada, teške depresije. A hiljade i i hiljade pacijenata je boravilo u jedinicama intenzivne nege - zaključio je Udovičić.

