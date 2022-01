'IMAĆEMO DESETINE HILJADA ZARAŽENIH DNEVNO' Dr Kon upozorio: Naredne dve nedelje smo na udaru korone

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon gostujući u Beogradskoj hronici komentarisao je pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji, ali i upozorio da smo na udaru korona virusa, kao i da će brojevi novozaraženih biti petocifreni.

- Jasno smo videli da će Nova godina biti okidač za naglo pogoršanje epidemiološke situacije. Povećanje broja zaraženih je počelo i pre dočeka. Sve što je organizovano za Novu godinu nije trebalo da se desi, jednostavno nije smelo - rekao je dr Predrag Kon.

Na pitanje zašto neko nije učinio nešto da se to spreči, epidemiolog je istakao da je sve uradio što je do njega i medicinskog dela Kriznog štaba, a potom upozorio na ozbiljnost trenutne situacije:

- Imaćemo petocifrene brojeve sigurno, a to, konkretno znači, dokle stignemo.To može biti i više desetina hiljada zaraženih. Ono što je dobro što se dnevno hospitalizuje mnogo manje ljudi. Sedam do osam puta je manje, u odnosu na novembar i decembar, i to je jedino što može da nas spasi. Ali, isto tako imamo veliki pritisak na kovid ambulante i primarnu zdravstvenu zaštitu. Cirkulacija virusa je veća nego ikada kao i mogućnost da se zarazite omikron sojem - naglasio je Kon i objasnio:

- Naredne dve nedelje ćemo imati porast broja zaraženih, ovo je nova bolest, skratila se inkubacija virusa, to je sada nekih 3 dana. Zaraznost je višestruko veća nego što je bila. Nije tajna da obolevaju i vakcinisani. Osnovno je da ste udaljeni metar i po, ako to ne kontrolišete onda morate da nosite masku - rekao je Kon za Javni servis.

Nema najave o sednici Kriznog štaba

- Sednica Kriznog štaba još nije sazvana, uprkos broju zaraženih. Za doček Pravoslavne Nove godine najavljeno je 40 nastupa u Srbiji. To je krajnje nedopustivo. Poslao sam zahtev o kome treba svi da se izjasne, posebno članovi Kriznog štaba, međutim, još nisam dobio nikav odgovor. Inicirao sam sednicu Kriznog štaba nekoliko puta, ali nisam još dobio naznaku da će se Krizni štab uskoro okupiti.

- Ovo jeste udar već sada, 65 odsto pozitivnih je u uzrastu između 25 i 50 godina, dakle sve radno aktivno stanovništvo - naveo je epidemiolog.

U Beogradu više od 3.000 obolelih

Sada u Beogradu ima više od 3.000 zaraženih. U odnosu na ukupnu Srbiju skoro polovina inficiranih je bilo u Beogradu, sada je posle Božića malo drugačija situacija, jer su ljudi putovali po Srbiji tokom praznika - rekao je Kon.

"Osećam se nemoćno"

Na pitanje da li se nekada oseća nemoćno ili očajno, i koji je izlaz iz ove situacije, epidemiolog je odgovorio:

- Stalno se osećam tako, a izlaz je u tome da narod počne da sluša stručnjake. Ne možemo da se ponašamo tako da struku posmatramo kao lutkarsko pozorište. Fali nam zajednička odluka da iz ove situacije izađemo svi zajedno - zaključio je Kon.

