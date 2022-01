'OVO NIKO NIJE OČEKIVAO' Profesor Bjelović o budućnosti pandemije: Nemoguće je prognozirati kraj epidemije! (VIDEO)

Goran Belojević, profesor medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rekao je za Pink da protiv koronavirusa ne postoji stopostotna zaštita, te da je najbolje poštovati preventivne epidemiološke mere.

- Ono što je zabrinjavajuće to je eksplozivni porast broja obolelih. To niko nije očekivao, i to se ne slaže ni sa procenama i sa logikom. Očekivalo se da uz manje talase ipak bude pad broja obolelih. Ovo je neočekivano - rekao je Belojević.

On je istakao da je neophodno da postoji trend opadanja broja inficiranih kovidom kako bi se predviđao i kraj same epidemije.

- Nemoguće je prognozirati kraj epidemije dok cifre idu nebu pod oblake. Treba dobro i objektivno proceniti šta se događa, te videti da li treba uvesti neke nove mere - naveo je on.

Petar Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, osvrnuo se za Pink na razlike u zdravstvenim sistemima Zapada i Evrope, i kako to utiče na epidemiju koronavirusa.

- Na Zapadu zdravstveni sistem počiva na osiguravajućim privatnim kompanijama, dok u bivšim socijalističkim zemljama to još uvek funkcionise na drugi način. U takvim osiguranjima ne postoji klauzula za kovid. Ali su sada uveli dodatno osiguranje za kovid isključivo, ili mogućnost da se plati lečenje za kovid - rekao je Koćović.