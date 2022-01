POVEĆAN BROJ KOVID OBOLELE DECE! Dr Vuksanović upozorava na loš trend tokom epidemije!

U Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vojkan Čupić" povećan je broj prijema dece koja su pozitivna na korona virus, a najverovatnije se radi o omikron mutaciji, kaže zamenik direktora te zdravstvene ustanove dr Vladislav Vukomanović.

Prema njegovim rečima, bolest ne izaziva toliko problema kao što su upale pluća, te objašnjava da deca u Institut dolaze zbog hroničnih oboljenja, pa se testiranjem utvrdi da su pozitivna što, kako kaže, pokazuje da je veliki broj dece prokužen i da će sve veći broj biti zaražen virusom.

- Ali sam virus ne doprinosi teškoj kliničkoj slici kao što je to bilo ranije - rekao je dr Vukomanović za Tanjug.

Upitan o preporuci da se polazak u školu na klasičan način odloži i da se nastava sprovodi onlajn, dr Vukomanović kaže da je to preporuka Udruženja pedijatara Srbije.

- Ima tu mnogo razloga i za i protiv. Ja mogu da govorim sa aspekta Instituta za majku i dete gde je u poslednjih nekoliko dana povećan je broj prijema dece koja su pozitivna na korona virus - naveo je dr Vukomanović.

Na pitanje do kada bi trebalo odložiti nastavu, dr Vukomanović kaže da nije toliko čvrsto na stanovištu da treba dugo odlagati nastavu.

- Da li odlaganje sedam ili deset dana ili dve nedelje, mislim da se neće biti bitnije odraziti na funkcionisanje zdravstvenog sistema koji ima svoju komplijantnost i može da odgovori zahtevima povećanog broja zaražene dece, ali kažem, pre svega Institut za majku i dete i naše druge zdravstvene ustanove leče decu i sa drugim oboljenjima, a usput se zabeleži i pozitivnost te dece - rekao je on.

Kako je dodao, maske, distanca i vakcinacija, pre svega roditelja dece, može da doprinese značajno da ta prokuženost ne bude toliko velika.

- Svakako da deca koja imaju komorbitete treba da imaju onlajn nastavu - rekao je dr Vukomanović.

Za sada je, kaže, ohrabrujuće da manji broj dece u odnosu na delta soj zahteva prijem u bolnicu, a pogotovo na odeljenjima intenzivne nege, navodeći da se najčešće radi o blagim simptomima bolesti koje izazivaju drugi virusi, uključujući i grip.

Prema njegovim rečima, klinička ekspresija je uglavnom kod dece koja su mlađa od pet godina.

- To je karakteristično, mala deca mogu da imaju povišenu temperaturu, malaksala su, povraćaju, imaju dijareju, što može da dovede do gubitka tečnosti i to su standrade indikacije eventualno za nadoknadu tečnosti ukoliko to nije moguće uraditi normalnim putem, to eventualno može da zahteva prijem u bolnicu i nadoknadu tečnosti - rekao je dr Vukomanović.