Deca čine TREĆINU ZARAŽENIH OMIKRONOM: Brojke rastu, a ovo su ČETIRI NAJČEŠĆA SIMPTOMA

Kašalj, glavobolja, dijareja, crveno grlo, najčešći su simptomi koji se ispoljavaju kod dece nakon što se inficiraju koronom. Prema dosadašnjim statistikama, otprilike trećina zaraženih su deca, kod kojih se pored pomutih simptoma javlja i temperatura od 37 do 38, ali prema rečima lekara, sve se uglavnom završava brzo.

U zavisnosti od otpornosti organizma i da li se radi o detetu koje nema neko hronično oboljenje, zavisi i brzina kojom će se dete izboriti sa virusom.

-Kada su deca u pitanju beležimo porast. U principu nije veliki broj ali ima zaražene dece i to od 7 i 14 godina. Što se simptoma tiče i toka lečenja, uglavnom sve brzo prolazi za dva do tri dana. Naravno, i posle toga oni su infektivni još neko vreme, pa se savetuje da budu u izolaciji. Deca imaju različite simptome, recimo rinit, upalu nosne sluznice, ždrelo je crveno, međutim, nalaz na plućima u 80 odsto je u redu jer se sve završava uglavnom u gornjim partijama, ne spusta se dalje. Temperatura je recimo 37, 38, pa i 39. Ali sve to skupa traje dan, dva, antibiotici često nisu potrebni, jer sa vitaminima i sa dosta čajeva i supa rešava problem. Opet ponavljam, dete mora da pregleda lekar kako bi dao odgovarajuću terapiju, i uradio sve neophodne analize, objašnjava prof.dr Milorad Jerkan, direktor DZ Niš.

Dakle, kliničke slike su lakše, i rešavaju se uglavnom na nivou domova zdravlja. Među zaraženom decom najviše ima onih uzrasta od 12 do 17 godina.



Omikon soj, koji sada izaziva 80 odsto slučajeva kovida, sa roditelja se "spustio" na decu. Srećom, i kod dece su simptomi, blaži, kao i kod odraslih.

Doktorka Olivera Ostojić, načelnik Dečje bolnice u "Mišoviću", izjavila je da je ambulanta non-stop puna, kao da se ni na jednom drugom mestu ne zbrinjavaju deca sa simptomima infekcije ovim virusom.

- Ovako nikada nije bilo, ali to je i razumljivo s obzirom na to da je ovo dosad najmasovniji talas obolevanja otkako je gotovo pre dve godine počela epidemija. Simptomi su uglavnom blaži nego u prethodnom naletu virusa izazvanom delta varijantom, a među hospitalizovanima imamo i bebe, decu sa hroničnim bolestima - izjavila dr Ostojić.

Veći broj zaraženih očekuje kada se deca vrate sa raspusta i krenu u školu, te smatra da je pravo vreme da se članovi Kriznog štaba dogovore kako da se nastavi školska godina. Prema podacima koje ima, oko 11 odsto školske dece je pozitivno. Podseća da je u najvećem piku sa delta sojem bilo i do 20 odsto zaraženih školaraca.