Naša naučnica OŠTRO reagovala na pitanje: To nije novi soj, nedopustivo je!

Ceo svet beleži veliki broj novozaraženih korona virusom. Obaraju se rekordi, ali stručnjaci sa, dozom rezerve, navode da ovaj talas sa sobom nosi olakšavajući splet okolnosti, budući da je na scenu stupio soj pod nazivom omikron, mutant lako prenosiv, ali ne i sklon izazivanju teške kliničke slike kod zaraženih.

Struka ostaje pri stavu da vakcina jeste ključ ka kolektivnom imunitetu, stoga apel na vakcinaciju ostaje nepromenjen.

Svetski stručnjaci smatraju da "poplava" koja zapljuskuje svaku državu predstavlja početak kraja pandemije korona virusa, ali ne i konačnu stanicu patogena.

Kristijan Drosten, vodeći virusolog berlinske klinike „Šarite“ spada u najbolje poznavaoce virusa u Nemačkoj i najuticajnije savetnike vlasti. Zato je za mnoge tračak nade njegova nedavna izjava da je novi soj virusa omikron istovremeno „šansa“ da se izađe iz kriznog modusa.

On smatra da lakša prenosivost virusa vodi ka prokužavanju, a samim tim, u kombinaciji sa vakcinom i ka jačem štitu koje društvo gradi u odbrani protiv korone.

U korist sve manjeg straha od omikrona ide činjenica da je Velika Britanija ukinula većinu kovid mera.

Vlada Velike Britanije najavila je 19. januara da će restrikcije koje su ponovo nametnute u decembru kako bi se ograničilo širenje varijante omikron, biti ukinute navodeći podatke koji pokazuju da su infekcije prešle vrhunac.

Smernice kojima se savetuje rad od kuće odmah su ukinute dok nošenje zaštitnih maski neće biti obavezno, a neće biti potrebno pokazivati tzv. COVID propusnice za ulazak u noćne klubove.

Istom logikom vodi se i švajcarska koja takođe razmatra ukidanje epidemijskih mera.

Švajcarski ministar zdravlja Alain Berset naznačio je da bi kontraverzne covid potvrde u njegovoj državi ubrzo mogle biti ukinute s obzirom da je odgovor tamošnjeg javnozdravstvenog sistema na pandemiju koronavirusa, kako se čini, "na pravom putu".

- Čini se da je vreme uporabe covid potvrda pri svome kraju, rekao je za list "Schweiz am Wochenende", kako ga je citirao RT.

Ana Gligić o "umaranju" virusa

Ana Gligić, naš čuveni virusolog, navela je za portal "Alo!" da se virus vratio na neke svoj početke.

- Treba videti ko virus nosi i kako se on neprestano regeneriše. Ja mislim da se virus treba umoriti i to se upravo sada dešava, ovim velikim brojem prokužavanja. Svi zaraženi dobiju imuni odgovor. Virus će ugušiti sam sebe - ističe sagovornica, ali podvlači da je neizvesno da li će do toga doći ovog puta sa slabljenjem soja.

- Sve mi se čini da će nam biti bolje, ali niko to ne može garantovati. Izgledi su da se virus biološki umorio od adaptacija - pojašnjava naučnica.

Kako Gligićka dodaje za portal "Alo!", dobar znak je što virus ne daje teške simptome, ali podseća na to da se slična situacija desila i juna prošle godine, kada je virus naizgled oslabio, ali i u međuvremenu mutirao u delta varijantu.

Nepotrebne kovanice

O sklonosti ka senzacionalnom prikazu virusa Gligićka ne misli ništa lepo.

- Nervira me što su svi mediji spojili virus i sezonski virus u kovanicu flurona. To nije novi soj, to su dva virusa koji su napali istog čoveka i tome ne može da se daje ime i nepotrebna kovanica - zaključuje sagovornica portala "Alo!".

Sa stavom kolega iz sveta slaže se i virusolog Milanko Šekler.

On je izjavio da postoje velike šansa da je pojava omikrona zapravo kraj pandemije.

Šekler je rekao da je strah koji je eskalirao pojavom omikrona bio preteran.

- Ne treba da se štitite od virusa koji je prenosiviji, ali je manje patogen - rekao je virusolog svojevremeno.

