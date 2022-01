'NE ŠTITE SVE VAKCINE JEDNAKO' Profesor Marković detaljno o omikronu: Ovo su odgovori na sva pitanja koja VAS ZANIMAJU

Omikron – novi soj virusa korona donosi novi sloj briga, pitanja i dilema – jesu li vakcine protiv novog soja efikasne, možemo li se i kako zaštititi od omikrona? Na ove i brojne druge važne teme o omikronu govorio je prof. dr Miloš Marković, imunolog sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Dr Marković se prvo osvrnuo na karakteristike omikron soja i naglasio da se omikron mnogo brže širi, odnosno prenosi. Objasnio je i da je to prirodno, odnosno da je evolucija virusa takva da ima tendenciju da se brže širi jer je to u njegovom interesu.

- Druga važna stvar je izbegavanje imunološkog odgovora. To znači da bez obzira da li se govori o imunološkom odgovoru posle preležane infekcije ili vakcine, postoji izbegavanje, odnosno manja efikasnost imuniteta koji imamo. Ovo ukazuje na to da posle vakcine takođe možemo da se zarazimo - objašnjava Marković za Javni servis.

Marković naglašava da većina ljudi doživljava imunitet kao „sve ili ništa fenomen“, te da se onda mnogi pitaju: „Što da se vakcinišem kad mogu da se zarazim?“

Ipak, objasnio je da „nije sve tako crno-belo jer kad pričamo da možemo da se zarazimo (i nakon vakcine), govorimo o verovatnoći.

Prof. dr Marković naglašava da je i drugo pitanje takođe veoma važno, a ono je: Kakvu ću bolest da razvijem? Dakle, u kontekstu toga jasno je da i vakcinisane osobe mogu da se zaraze, što zavisi od toga koja je vakcina i koliko doza je dobijeno.

Podvukao je da „vakcine nešto slabije štite protiv omikrona, ali da i dalje izuzetno dobro štite od teških formi bolesti“. Zbog ovoga je objasnio da onaj komentar koji često čujemo „džabe sam se vakcinisao“ daleko je od istine.

- Moj savet je u stvari prilično jasan: da dobijete treću dozu, ako je niste dobili, a ako se neko nije vakcinisao – da se vakciniše. Tu sam prilično jasan i studije potpuno jasno pokazuju da je najbolja opcija da se dobije RNK vakcina - naglasio je imunolog Marković.

Ponovio je da se omikron sloj brže prenosi, da on izbegava (stečeni) imunitet, ali je i pitanje kakvu kliničku sliku daje. Objasnio je da, prema nedavno sprovedenim studijama, može da se zaključi da je delta soj davao tešku formu bolesti jer je imao afinitet za donji respiratorni trakt, odnosno pluća, dok se omikron uglavnom zadržava u gornjem respiratornom traktu.

Ovo se zaključuje po simptomima, pa tako omikron soj karakteriše bol u grlu, zapušen nos, curenje nosa, pa tako i ređe daje upalu pluća, koja je ranije bila karakteristična.

- Da budem krajnje jasan – daleko od toga da je to bezazlena bolest i iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO) su izašli sa podacima da je srećna okolnost što postoji tendencija ka blažoj bolesti, ali daleko od toga da je to blaga bolest i da kod nekoga ne može da izazove tešku formu, pneumoniju ili čak i smrtni ishod. Već imamo dosta prijavljenih takvih slučajeva - upozorio je profesor.

- Ne radi se samo o formi same bolesti. Postoji nešto što još nije potpuno definisano, ali je činjenica da je vrlo često – to je taj postkovid, hronični ili long kovid, dugoročni, koji može da zahvata čitav niz različitih sistema organa, od srca, pluća, poremećaja koncentracije itd. koji ne moraju nužno da budu povezani sa teškim formama bolesti. Naprotiv, pokazano je da se javlja i kod blage forme - naglasio je imunolog.

Priznao je da još ne znamo sve posledice, jer nije prošlo dovoljno vremena.

- Pošto je to dugoročna stvar, hronična, mi još ne znamo u kojoj meri. Možda će long kovid biti i te kako čest posle omikrona, iako je blaga klinička slika - rekao je Marković.

Na pitanje da li je post kovid kod prethodnih slojeva bio češća pojava kod vakcinisanih ili nevakcinisanih, profesor ističe da su studije prilično jasno pokazale da su mnogo ređa, značajno ređa kod vakcinisanih.

- Dakle, ja ne mogu da tvrdim da ne može da se desi. Mirno kažem da vakcina u određenoj meri štiti i od tog dugotrajnog, hroničnog kovida - zaključio je gost RTS Ordinacije.

Vakcina

Još jedan stav koji se često može sresti u javnosti jeste odbijanje vakcinisanih ljudi da nose maske, pa je profesor razjasnio da li vakcinisani treba da nose maske.

- To i dalje nije potpuno uspostavljena jasna istina oko toga jer imate različite studije, ali je prilično jasno pokazano da vakcinisane osobe mogu da prenesu, ali u značajno manjoj meri - kaže Marković.

Vakcine smanjuju transmisiju

Naveo je rezultate epidemiološke studije koja pokazuje da unutar porodica ili nekih kolektiva u kojima se ispitivalo širenje virusa i pokazalo se da što ima više vakcinisanih, postoji manja mogućnost zaražavanja.

- To je potpuno jasan podatak da vakcine smanjuju transmisiju. Voleli bismo strašno da one potpuno to prekidaju - rekao je i da to jeste moguće, ali je priznao da je pitanje da li je sa ovim trenutnim vakcinama to moguće i dodao da je pitanje koja vakcina to uopšte može da postigne, jer „nije to cilj vakcinacije“, već prevashodno da zaštiti od teških formi bolesti.

Maksa obavezna i uz tri primljene doze

Nakon svih objašnjenja na direktno pitanje da li onda vakcinisani treba da i dalje nose maske, imunolog je rekao da zbog omikrona, koji je toliko čest, i često asimptomatski, a daje blage simptome zbog kojih ljudi i ne znaju da su bolesni, te da lična odgovornost mora da postoji.

- Dakle, vakcine ne isključuju te epidemiološke mere, koje između ostalog podrazumevaju masku i mislim da je maska, pojedinačno gledano, uz vakcine najvažnija - naveo je Marković i zaključio da i oni vakcinisani u tri doze treba da nose maske.

Profesor je odgovorio i na dilemu koja se često čuje u javnosti o tome kako je moguće da se u evropskim zemljama, u kojima je broj vakcinisanih značajno veći nego u Srbiji, ipak povećava broj zaraženih iz dana u dan.

- Selektovao se virus koji se izuzetno lako širi, ali vi nemate praćenje tog broja obolelih sa većom smrtnošću, sa većim opterećenjem bolnica. Da u nekoj meri, jer i mali procenti kad imate velike brojeve se pretvore u velike apsolutne brojeve, znači jedan odsto od 100 i jedan odsto od milion nije isto. Dakle, objašnjenje jeste da se dešava proboj imuniteta u smislu transmisije i širenja, ali vi nemate teže obolevanje i moram da priznam da je potpuno jasno pokazano da je blaža bolest kod vakcinisanih - dodaje profesor.

Preporuka za još jedan buster nema, ali bi JEDNA GRUPA ljudi već sada mogla da je primi

Još jedno od pitanja u vezi sa vakcinom bilo je i da li su upravo one uticale da sadašnja forma bolesti postane blaža ili vakcine utiču upravo na produžavanje trajanja pandemije tako što virus postaje otporan na vakcine?

Vakcinisani štite nevakcinisane

Imunolog objašnjava da se mutacije dešavaju zato što nalaze na imunu populaciju i onda se selektuju oni koji izbegavaju imunitet. To je generalno tačno (kao princip), ali to kod ove bolesti, koja je akutna bolest i traje nekoliko dana, nije realno, jer je virus suviše kratko u njemu.

- Naprotiv, manjak vakcinacije omogućava transmisiju. Dakle, kada vi vakcinišete većinu ljudi, vi smanjujete mogućnost da se oni nevakcinisani, iz bilo kog razloga, uključujući i antivaksere, razbole. Kad vam neko kaže 'evo, ja se nisam vakcinisao i nisam se razboleo' nije svestan svoje nesvesti. I uvek možete da mu kažete – nisi se razboleo zato što sam se ja vakcinisao, i to je vrlo primenjivo za većinu bolesti - pojasnio je profesor Marković svoj stav.

Na pitanje koja nas vakcina štiti manje a koja više od kovida, i koje su šanse da i posle dve i tri doze ipak dobijemo kovid, profesor napominje da su sve one dobre, ali da se do sada prilično iskristalisao neki redosled zaštite, ali da ipak ne želi nijednu da favorizuje, da na osnovu akumuliranih podataka može da iznese podatke.

- Činjenica je da Moderna i Fajzer, odnosno RNK vakcine najbolje štite jer najbolje indukuju ta neutrališuća antitela, a sasvim solidno te limfocite. Onda idu vektorske vakcine i onda inaktivisane. Za Sinofarm ima vrlo malo podataka, ali ima za neki Sinovak – to je druga kompanija, ali ista tehnologija - temeljno je ispričao dr Marković.

O Moderni...

Pošto je Moderna poslednja vakcina koja je stigla u Srbiju, profesor je o njoj govorio detaljnije.

- Ako gledamo u nekoj hijerarhiji, to je sjajna vakcina i za nijansu bolje štiti, u bilo kojoj studiji kad pogledate, u odnosu na Fajzer, ali je za nijansu, malo više reaktogena. To je i očekivano jer ima malo više te RNK - rekao je.

Doktor dodaje i da su RNK vakcine prilično reaktogene i da je retko da nema nikakve reakcije, ali i da su to u ogromnom procentu reakcije prolaznog karaktera koje mogu da budu lokalne, kao što je bol, otok i crvenilo, ali i sistemske – najčešće temperatura i neka jeza, što prođe za dva do tri dana, a najčešće unutar prvih 24 sata.

- I to je mnogo češće nego kod nekih drugih vakcina, ali hajde budimo iskreni – pa zar je to razlog da ne dobijemo vakcinu - zapitao se i dodao:

"Ono čega se mi plašimo su te teške, ozbiljne neželjene reakcije koje su se sada već, posle ovoliko datih doza, iskristalisale i povezane su sa nekom od ovih vakcina."

Objasnio je da je miokarditis jedna od reakcija.

- Konkretno, kod RNK vakcina to je miokarditis, odnosno zapaljenje srčanog mišića, a kod vektorskih je to ta tromboza - navodi profesor i naglašava da se mora imati u vidu učestalost reakcija u odnosu na dati broj vakcina na globalnom nivou.

"Taj raspon je od nekoliko do maksimalno nekoliko desetina na milion. Na primer miokarditis je izuzetno redak u većini populacije, najčešće kod muške populacije do 30 godina. Upadljivo je češće kod žena, ali ne znamo zašto.Ovo se odnosi i na Fajzer i na Modernu, s tim da je kod Moderne miokarditis nešto učestalija pojava."

Imunolog Marković insistira da to mora da se kaže, pa da svako za sebe proceni „da li će malo bolji imunološki odgovor (a potencijalno reaktogeniju vakcinu) ili nešto drugo“. Ipak, napomenuo je da je Moderna dostupna i da se daje kao buster, pa čak i to da je ona najbolja opcija za buster, odnosno kao treća doza posle bilo koje dve prethodne.

- Rizik od vakcinacije je drastično manji nego rizik posle preležane bolesti, a mi ne dobijamo vakcinu 'eto tako', nego dobijamo da ne bismo dobili bolest ili da ne bismo dobili tešku formu bolesti. Dakle, uvek poredimo te dve stvari - rekao je profesor.

Tromboza posle Astra-Zeneke?

Gost je prokomentarisao priču u javnosti da se tromboza nakon Astra-Zeneke češće pojavljivala kod mlađih žena.

- I dalje u nekim studijama 'iskaču' žene mlađe od 50 godina. Englezi su ubedljivo najviše dali Astra-Zeneke i kod njih otprilike nema neke razlike ni u godištu, ni u polu, između muškaraca i žena - a dodao je da i kod onih ljudi koji kažu da su skloni trombozama neke druge prirode to ne predstavlja kontraindikaciju za primanje vakcine:

AstraZeneka

"Uzgred, taj miokarditis koji se javlja (nakon Astra-Zeneke) je prilično blag, a miokarditis je izuzetno čest posle korone i barem desetak do 20 puta češći. Dakle, ako obrnemo priču, onda ispadne da vakcine štite od miokarditisa, ako je ređi posle vakcine, nego posle same korone."

Kod vakcinisanih klinička slika uglavnom lakša

Jedno od važnih pitanja bilo je i da li onaj ko je vakcinisan bilo kojom od dostupnih vakcina kod nas može ipak da razvije težu kliničku sliku od korone i završi u bolnici.

- Može, ali je drastično mala verovatnoća“, i još je predstavio izraelsko istraživanje u kome su poredili one koji su primili dve doze sa onima koji su primili tri doze Fajzer vakcine.

Tu se pokazalo da je zaštita od hospitalizacije na intenzivnoj nezi i generalno od teške kliničke slike je sva preko 90, 92, 93... odsto, od smrti 80 i nešto procenata.

Dakle zaštita apsolutno sa tri doze je velika. Mala je verovatnoća, ali je moguće (da neko razvije tešku kliničku sliku nakon tri doze vakcine) - rekao je profesor i dodao:

"Ne insistiram i dozvoljavam svakom da izabere, ali moj savet je da ako dobijaju prvu dozu – dobiju RNK vakcinu. Nek procene – rekao sam prednost Moderne, Fajzera, pa nek sami procene. A ako su već dobili neku vakcinu, moj savet je da treća doza bude RNK nezavisno od toga koje su bile prve dve, zato što je potpuno jasno pokazano da mnogo više pojačava odgovor, mereći antitela i limfocite, i zaštitu."

Mnogi veruju da je prirodni imunitet uvek bolji nego postvakcinalni.

- To je nekada primenjivo, i to je tačno za neke bolesti i za neke vakcine. To nije tačno za neke druge bolesti i za neke vakcine i mogu da vam do sutra pričam o primerima, ali jasno je da postoji čitav niz vakcina, npr. protiv humanih papiloma virusa (HPV) gde u stvari imunitet posle vakcine u mnogo većoj meri štiti nego posle prirodne infekcije - naveo je imunolog.

- Potpuno je jasno i jasni su rezultati koji pokazuju, merili vi nivoe antitela, nivoe te limfocita ili obolevanje, što je realno – da vakcine, posebno RNK vakcine, više štite nego preležana infekcija - naglasio je profesor Marković.

Na pitanje da li su veće šanse da se zarazi omikronom neko ko je preležao deltu nego neko ko je vakcinisan sa tri RNK vakcine, profesor Marković ističe:

"Ja bih na vaše pitanje odgovorio 'da', uz ogradu da još nemamo jasne velike formalne studije koje to pokazuju, ali ja sam ubeđen da ste sigurno više zaštićeni od omikrona ako imate tri doze RNK vakcine nego ako ste samo preležali."

Koja je kombinacija najbolja?

Profesor je za kraj poručio koja je kombinacija najbolja:

- Ako ste preležali – dobijte jednu RNK vakcinu i ulazite u taj superimunitet. Najbolje je da preležite i dobijete RNK vakcinu - decidirano je objasnio pozivajući se na dosadašnje naučne podatke.

Ipak, rekao je da nije realno da svaki čas dobijamo novu dozu vakcine i da ne očekuje da se vakcinišemo svakih četiri ili šest meseci.

- U trenutku dok još ovoliko kruži i selektuju se sve ove varijante ja mogu da predvidim mogućnost u kojoj mi dobijamo još bar jednu ili možda dve doze, u zavisnosti od toga da li će se pojaviti neka varijanta ili neće - imunolog je ipak izneo pretpostavku.

Da li pi-si-ar otkriva prisustvo omikrona?

Profesor shvata da postoji percepcija i komentari da testovi slabije detektuju omikron, pa je zato objasnio.

- Kada odete u laboratoriju, bilo koju, privatnu ili državnu, i urade vam ili antigenski test ili pi-si-ar – ako ste negativni, nije se to desilo zato što taj test ne detektuje omikron, nego zato što su svi ti testovi relativno ograničeni. Moram da budem krajnje jasan – ako je negativan test, ne znači da nemate omikron i da nemate koronu. Ponašajte se kao da je imate. Moj savet je da eventualno ponovite antigenski test za dva dana, posebno ako vam vaši epidemiološki podaci, simptomi to ukazuju ili ako svi u porodici imaju - i dodao da je antigenski test sjajan test koji praktično skoro da ne greši u smislu lažno pozitivnog, ali da i te kako može da bude lažno negativan.

Zato je doktorov glavni savet da se i dalje svi ponašaju tako da ne prenose dalje.

- Dakle, kada imate simptome kovida u ovom trenutku, ponašajte se kao da imate kovid čak i da ga nemate. Zbog vas, da vam se ne bi iskomplikovalo, zbog drugih da im ne biste preneli - kaže:

"Biću krajnje iskren – za omikron nema takvih studija. Ne mogu da kažem apsolutno ne, ali veoma je mala verovatnoća. To zavisi i šta radite. Ako sedite napolju s nekim u kafiću tri sata i pričate, onako pljuckate jedan drugog, ne namerno, ali se to dešava – onda postoji rizik. Kratak boravak, mimohod na ulici – nije realno. Kratak boravak da stanete dva-tri minuta na ulici i proćaskate, pogotovo ako ste na većoj razdaljini – ne. Potpuno druga priča je unutra, pogotovo na poslu. Inače najveće zaražavanje vam je u porodici i na poslu zato što se tu sedi dugotrajno, u kancelariji i slično, ali i u kafićima."

Maska nije potrebna napolju ako niste u gužvi

Još jedno pitanje je bilo da li na autobuskoj stanici prilikom čekanja prevoza, kada ima dosta ljudi koji ne nose masku, može da dođe do zaražavanja?

- Drastično manje nego u autobusu. Ja ne mislim, iako neke zemlje insistiraju da se i napolju nosi maska, dosta nam je. Ja mislim da napolju, sem u tim specijalnim slučajevima gde duže boravite s nekim, nema mnogo smisla da nosite maske, nije neophodno. Mislim, pomoći će vam sigurno, ali moramo da procenimo prijatnost toga i zaštitu od toga, ali čekanje autobusa i ulazak u autobus čini da ima smisla da to uradite, pogotovo ako je gužva - zaključio je prof. dr Miloš Marković.

