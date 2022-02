Vitamin D treba uzimati u onim mesecima koji u svom nazivu imaju slovo “R”. U tim mesecima nema dovoljno sunca i zato treba da vršimo supstituciju.

Čak i u zemljama u kojima je vakcinacija stanovništva na gotovo 100 odsto, vidimo da je veliki broj zaraženih koronavirusom, što će reći da zaštita koju smo imali, kada je u pitanju novi soj, uopšte ne deluje ili deluje vrlo slabo, kaže za Pink imunolog prof. dr Borislav Kamenov.

Kaže da delta soja i dalje ima, i da kod njega vakcine deluju preventivno, ali kada je reč o omikron soju, onda one verovatno uopšte ne deluju. Zato su najavljena ukidanja mera u mnogim državama sveta.

- Sada nam ostaje prirodni imunitet kod koga, kada je odličan, čovek se uopšte i ne razboli. Kada je imunitet loš, on može da se popravi. Pričali smo o vitaminu D koji je izuzetno značajan za uništavanje svih virusa, o značaju vitamina C, cinka i selena… Sve je ovo važno, a pričali smo i o popravljanju opšteg stanja organizma – kaže dr Kamenov.

Ističe da gojazni, oni koji boluju od šećerne bolesti i oni koji imaju probleme sa stomakom u vidu nadimanja i gasova, treba da promene svoju ishranu, da izbace namirnice kojima se truju i da uzimaju probiotik.

- Kada popravite stanje u crevima, onda su potrebe za vitaminima mnogo manje, jer se manje trujete, a mehanizmi uništavanja otrova i mehanizmi uništavanja virusa su otprilike isti – kaže doktor za “Novo jutro”.

Probiotik, kaže, treba uzimati najmanje mesec dana kako bi se stanje u crevima popravilo. Ističe da vitamin D treba uzimati u onim mesecima koji u svom nazivu imaju slovo “R”.

- U tim mesecima nema dovoljno sunca i zato treba da vršimo supstituciju. U mnogim severnim zemljama ona se vrši u hrani, a kod nas kroz vitamin D, u onim mesecima koji u nazivu imaju slovo “R”. Kada dođe sunce, ljudi treba da se sunčaju jer se tako prave depoi vitamina D – kaže dr Kamenov.

Ispričao je i priču o dva brata, poznata po snazi.

- Obojica su bila jaka i snažna. Jedan je otišao na more, sunčao se i nije se razboleo, a drugi je ostao kod kuće da čuva trudnu ženu i razboleo se, i to je imao tešku kliničku sliku. Dakle, idite na more, vodite žene, ali i decu – kaže doktor.

Na pitanje koja doza vitamina D je optimalna tokom dana, dr Kamenov kaže da ona zavisi od uzrasta i stanja organizma.

- Za bebe je dovoljno 500 jedinica vitamin D dnevno, za decu od godinu-dve dana 1.000-1.500, za predškolsku i 3.000, za mlade do 5.000, a za stare ljude može i 10.000 dnevno, a može i nešto manje – kaže dr Kamenov.