'UBEĐEN SAM DA JE STELT OMIKRON U SRBIJI'! Dr Đerlek: Ne znamo šta nam donosi

Đerlek je istakao da do kraja februara možemo očekivati skok zaraženih.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja istakao je dana da smo konstantno na 50 odsto pozitivnih na ukupan broj testiranih, što je, kako je rekao, ogroman procenat.

- Omikron se reflektuje u dve faze. Prva je bila zaražavanje mladih, pa se to prenelo na starije. Mladi su doneli koronu ponovo u svoje porodice i zato najveću cenu plaćaju nevakcinisani. Hospitalizovani su uglavnom stariji ljudi i nevakcinisani. Kao što kažu najveći stručnjaci sveta, korona će ostati sa nama i mi to moramo prihvatiti. Biće je na nivou gripa, ali se moramo pomiriti sa sudbinom da korona ostaje da živi sa nama - rekao je Đerlek za TV Hepi.

Prema njegovim rečima, moramo jačati državno zdravstvo i nastaviti sa izgradnjom kliničkih centara, kovid bolnica, nabavkom opreme, zapošljavanjem mladih kadrova i nastavkom svega onoga što se pokazalo kao dobro, jer svi najavljuju da ovo nije poslednji virus koji će napasti čovečanstvo.

- Pojavila se nova varijanta omikron soja - stelt. Ubeđen sam da je stelt soj u Srbiji. U Kanadi i Južnoj Koreji su rađene studije, međutim ne na dovoljnom broju uzoraka. Da bi to bilo validno potreban je i kvantitativni broj uzoraka. Mi ne znamo šta nam donosi stelt, a evidentno je da će to biti nešto čemu se ne nadamo. Očekujemo od naših eminentnih ustanova da jedan dan kažu pojavio se neki novi soj koji će nam ponovo zadati muke - kazao je on i dodao da su predstojeći neradni dani veliki rizik i opasnost po pogoršavanje epidemiološke situacije.

Đerlek je istakao da do kraja februara možemo očekivati skok zaraženih i apelovao na građane da se vakcinišu, jer korona neće proći, već se moramo navići da živimo sa njom.

- Vakcina štiti da ne završimo na respiratoru i da ne izgubimo život. One su efikasne i jedino oružje u borbi protiv korone - zaključio je Đerlek.

Autor: