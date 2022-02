Kon izneo OHRABRUJUĆU prognozu: Da li ovaj datum predstavlja KRAJ epidemije?

On je pozdravio odluku da se započne s autopsijama umrlih od korone.

Epidemiolog i najstroži član kriznog štaba dr Predrag Kon konačno je obradovao naciju najavom kraja pandemije korone. Prema njegovoj proceni, broj novozaraženih nastaviće da pada narednih nedelja, pa u martu možemo očekivati trocifren, a od polovine aprila dvocifren broj novoinficiranih.

– Ja sam lično optimista. Mislim da će doći do usporavanja. Prema mom mišljenju, u najgoroj varijanti moglo bi doći do privremenog prekida tog pada, do zaravnjenja, ali to je najgora varijanta. Jednostavno, ne verujem da će virus imati snagu da ponovo počne da se diže, ali to su samo pretpostavke. Mi svakako možemo da kažemo da će biti pada ne samo tokom ove nego i naredne nedelje, samo je pitanje kojom brzinom – kazao je Kon.

Na pitanje da li krajem marta možemo da očekujemo i kraj pandemije bio je oprezan i manje optimista.

– Treba da razlikujemo šta je kraj epidemije, a šta je kraj mera. Ublažavanje mera koje sada sprovode pojedine zemlje koje imaju od 80 do 90 odsto vakcinisanih kod nas odavno važi. To ni u kom slučaju nije prekid epidemije. Jedna je stvar epidemijska, a druga na osnovu pokazatelja šta će biti s merama – precizirao je on.

Govoreći o mogućem ukidanju KOVID propusnica, dr Kon je naglasio da bi to bilo odmah moguće da imamo 80 odsto vakcinisanog stanovništva, ovako se o tome može razmišljati ukoliko se situacija ozbiljno ne pogorša i ne promeni, prenosi Alo.

– Ne mogu ja da kažem da se donese odluka, ona je, ipak, na nivou države. Ali u ukupnoj svetskoj globalnoj situaciji korona više nema takvo mesto kao što je imala do pre nekoliko meseci, bez obzira na to što su brojke i dalje visoke, to više nije bolest ista kao što je bila na početku. Ali, da ne živimo u zabludi, ovaj stelt omikron za one koji su nevakcinisani i s nekim od komorbiditeta, za te ljude je omikron, a pogotovo stelt omikron, potencijalno smrtna bolest. Upravo zato mi imamo dosta preminulih ljudi – pojasnio je Kon.

On je pozdravio odluku da se započne s autopsijama umrlih od korone.

– Što se tiče obdukcija, logično je da počnu da se rade. Da li je moglo ranije, lično mislim da je moglo. U principu, ti nalazi, pogotovo kod ekstremnih slučajeva, neophodni su da bi se do kraja razumeo čitav mehanizam ove sistemske bolesti. Iskreno rečeno, ona nikada nije bila potpuno zabranjena, ali je tražila specifičnu pripremu, koja verujem da je ovog puta urađena – zaključio je Kon.

