POSTKOVID SINDROM KOD DECE! Posmatrajte ih pažljivo, DECA SAMA OTKRIJU šta ih muči, a EVO I KAKO! Na OVE simptome OBAVEZNO obratiti pažnju! (VIDEO)

Simptomi post kovida su jako različiti, mogući su i kod one dece koja nisu imala simptomatski kovid, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK pedijatar dr Saša Milićević.

- Ne mora uvek da znači da će dete koje je imalo teži oblik kovida imati i težak post kovid, nije pravilo – rekao je dr Milićević.

Kako kaže, svaki organski sistem može biti obuhvaćen, i to im, dodaje, otežava dijagnozu.

- Deca koja imaju astmu, ili neko plućno oboljenje, moraju posebno biti ispraćenja. Neka deca zahtevaju dužu negu, od čak i do 6 meseci – rekao je dr Milićević.

On je rekao da sve zavisi od uzrasta. Kako kaže, kod male dece se vidi manji apetit, kako se deca štede, nemaju kondiciju.

- Stariji i sami kažu, primete da nešto nije u redu, da teže dišu, da ne mogu da se popnu uz stepenice – rekao je dr Milićević.

On ističe da su to prve stvari koje se primete.

Takođe, kaže, mogu imati probleme sa mokrenjem, ali i blaže psihičke smetnje.

On ističe da takođe i tamne fleke na podlakticama, mogu biti i alergija, a mogu biti i povezane sa kovidom.

Upale uha, isto tako, ističe doktor, mogu ukazivati na kovid.

- Sada kreće vreme cvetanja i vreme alergija i na to treba posebno obratiti pažnju. Bitno je pratiti da li se dešavaju smetnje prvi put, ili je nešto novo. Bitno je da li je dete imalo koronu ili je to nešto što se dešava svake godine u to doba – rekao je dr Milićević.

Autor: