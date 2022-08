EVO JOŠ KOLIKO ĆEMO SE BORITI SA KORONOM: Lekari kažu da će biti još više zaraženih, a ovakav scenario nas čeka u septembru!

S koronom ćemo se boriti još dugo, do septembra ćemo imati veći broj zaraženih i pravo je vreme da pokažemo ličnu odgovornost, kaže infektolog prof. dr Žarko Ranković.

U Srbiji iz dana u dan beležimo porast broja novozaraženih koronavirusom, a stručnjaci upozoravaju da ćemo imati još više inficiranih.

S obzirom na to da je do povratka đaka u školske klupe ostalo mesec dana, mnogi roditelji su zabrinuti kako će đaci od 1. septembra pohađati nastavu.

- Poučeni iskustvom iz prethodne dve godine i posledicama onlajn nastave, nadamo se da će učenici u septembru biti u školskim klupama, jer ništa ne može da zameni živu reč nastavnika i odlazak u školu. Broj zaraženih raste, a verovatno će ih na jesen biti još više, pa se bojimo da će nam deca ostajati kod kuće iza ekrana televizora i tableta - kaže za Kurir zabrinuta majka D. Rančić.

Suviše opušteni

Infektolog prof. dr Žarko Ranković kaže za Kurir da ćemo se, nažalost, još dugo vremena boriti sa koronom, a da do septembra možemo da očekujemo veći broj zaraženih.

Mirsad Đerlek

Kapacitet kovid bolnica popunjen do 35 odsto Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek rekao je juče da je, nakon povećanja broja inficiranih koronavirusom na dnevnom nivou, kapacitet kovid bolnica popunjen do 35 odsto. - U bolnici u Batajnici smešteno je 260 pacijenata, u Novom Sadu 155, u Kruševcu 154, a deo pacijenata je smešten u VMC Karaburma. Radno vreme kovid ambulanti u Beogradu produženo je do 22 sata, a tri ambulante - u Zemunu, na Novom Beogradu i Paliluli - rade 24 sata. Iskreno, nisam zabrinut, ali jesam oprezan zato što je kovid pokazao tokom ove dve, dve i po godine da je nepredvidiv. U bolnicama su uglavnom smešteni stariji pacijenti, ali ima i mlađih. U toku ove nedelje će se aktivirati i infektivna odeljenja za kovid pozitivne pacijente - rekao je Đerlek za Javni servis.