'OPORAVAK OD KRAKENA MOŽE TRAJATI DO 2 GODINE' Novi soj korone puni čekaonice u Srbiji: Dr Tiodorović otkrio da li izaziva teža oboljenja

Novi soj virusa korona pod nazivom kraken ili zvanično XBB.1.5 registrovan je i u Srbiji. Profesor dr Branisalv Tiodorović istakao je da za sada nema indikacija da kraken izaziva težu kliničku sliku, ali da sve mere koje smo primenjivali do sada, treba da primenjujemo i nadalje.

Kako je kazao dr Tiodorović, kraken se u SAD pojavio još u septembru prošle godine.

- Ova podvarijanta se veoma lako se širi i lako ga je dobiti, ne moraju se ispoljiti ni simptomi. U SAD, Australiji i Kanadi napravio je velike probleme u smislu veoma brzog širenja. U Zapadnoj Evropi najpre je zahvatio Veliku Britaniju, potom Španiju, Francusku, Nemačku, Holandiju... Imali smo mi kraken u Srbiji i ranije, samo je sada dijagnostikovan. Laboratorijski se to obradilo i objavljeno je zvanično da je reč o krakenu pre sedam ili osam dana. Sve što postoji u Evropi lako će i brzo doći kod nas - rekao je dr Branislav Tiodorović.

Kako je kazao, trenutno je na delu miks infekcija.

- Nije jedan virus u opticaju već više njih. Osim krakena koji je prisutan i mesec i po dana pre nego je potvrđen zvanično, imamo i adenoviroze i enteroviroze koje posebno kod dece prave probleme zbog dijareje, povraćanja, bolova u mišićima i zglobovima. Nažalost, toga ima i kod starijih. Imamo grupu virusa, a ovo je vreme i bakterijskih i respiratornih infekcija – streptokoknih, stafilokoknih, pneumokoknih... Ništa to nije novo i trebalo bi umiriti javnost - kaže dr Tiodorović.

On je dodao da je posebno važno voditi računa o najstarijima i deci.

- Kod dece treba pratiti stanje i pedijatri imaju mnogo posla. Visoka temperatura je prevashodno znak gripa, pa može doći i do komplikacija, jer virusi umeju da razore naš imunitet, a onda bakterije to iskoriste. Ono što je zabrinjavajuće, gledajući najnovije podatke iz kovid bolnica, je da ponovo moramo da obratimo pažnju na najstarije i one sa hroničnim bolestima. Oko 700 do 1.000 potvrđenih slučajeva imamo dnevno. Treba se i dalje oslanjati na PCR testove jer su oni pouzdaniji od antigenskih, i pokazuju i prisustvo ovog novog soja. Testiranje radimo kada je neophodno i kada lekar to preporuči – kazao je dr Tiodorović.

Ne izaziva težu kliničku sliku

Kraken ne izaziva neka teža oboljenja i po pravilu se ne spušta na pluća.

- Zadržava se na tome što simptomi liče na teži oblik prehlade. Može biti blage temperature, curenja iz nosa, bola u grlu, bola u mišićima i zglobovima. Kod starijih i onih sa komorbiditetima imamo povećan broj umrlih. Starije moramo da zaštitimo i da brinemo više o njima.

Postkovid sindrom

Postkovid sindrom, kako je kazao prof. dr Branislav Tiodorović, može trajati nekoliko meseci pa i godinu ili dve.

- Gde je pad imuniteta značajan, tu postkovid duže traje i to bez obzira na godine. Kod dijabetičara, na primer, godine nisu važne i kod njih postkovid dugo traje bilo da je reč o mlađim ili starijim osobama. Zabrinjava i činjenica da imamo više dementnih ljudi nego što smo ih imali ranije. Korona virus pogađa centralni nervni sistem i to je veoma ozbiljno. Povećan broj dementnih beleži se kod starijih ljudi, ali čudi to što su bili dobro i dobro se nosili sa koronom, ali se kasnije pojavio povećan broj demencija. To mora da se prati i neurolozi su tu najvažniji – kaže dr Branislav Tiodorović.

Kraken zaobilazi stečena antitela

Po svemu što je do sada objavljeno, kazao je dr Tidorović, kraken nema posebnih karakteristika i posledica.

- Ali, sva terapija je ostala gotovo ista kao i za ostale podvarijante. Sve mere koje smo primenjivali trebalo bi da primenjujemo i nadalje, naročito kada je reč o osetljivim grupama. Lekovi koje smo koristili su najbolji i sva istraživanja pokazuju da je njihova upotreba bila ispravna. Kraken očigledno zaobilazi antitela koja smo dobili vakcinom ili preboljevanjem. Tako stoji sada u radovima koji su objavljeni. Korona je ostavila velike posledice zbog visoke moći mutiranja, ali siguran sam da je ceo svet reagovao na najbolji mogući način. Uveren sam i u to da će svaka sledeća podvarijanta biti sve slabija. Korona će postati endemska kao grip, i vakcinisaćemo se protiv nje kao i protiv gripa, i tu pre svega mislim na starije osobe i hronične bolesnike – rekao je dr Tiodorović u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

Autor: