STIGLA ČESTITKA I OD PRVOG ČOVEKA AMERIKE: Džo Bajden čestitao Jokiću na NBA tituli (FOTO)

"Čestitam MVP Nikoli Jokiću, treneru (Majku) Malounu i celom timu Nagetsa na donošenje njihove prve titule šampiona NBA u Mile High City", napisao je Bajden na Tviteru.

Congratulations to MVP Nikola Jokić, Coach Malone, and the entire @Nuggets organization for bringing home their first-ever NBA title in the Mile High City of champions.