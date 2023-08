Posle jakih aritmija, danas imaju probleme sa koncentracijom i PAMĆENJEM: Ivan i Nikola posle korone nisu isti ljudi

Ivan V. iz Beograda ima 47 godina, koronu je odbolovao, bar je tako mislio, još pre dve i po godine.

Međutim, ona mu je ostavila trajne posledice, i sam kaže da više nije isti čovek: Napala mu je više organa, najviše mu je oštetila srce, a danas ima problema sa koncentracijom i pamćenjem.

Pandemija korona virusa, koja je i lekarima i građanima zadala mnoge nepoznanice i muke, evidentno je ostavila posledice na budućnost. Ono što je možda više zabrinjavajuće su upravo simptomi koji se javljaju nakon bolovanja, a koji su sve češće zastupljeni među građanima, naročito mlađima.

Nova informacija je da se pojavio podsoj svima dobro poznatog omikrona koji je dobio ime Eris. Ipak, ono na šta doktori upozoravaju su postkovid problemi. Sa mnogima od njih se ljudi svakodnevno suočavaju, a oni sa kojima je razgovarao su uglavnom imali problema sa srcem.

"Imao sam jake aritmije, danas imam problema sa pamćenjem"

Ivan. V. kaže da mu je korona dosta narušila zdravlje i da nije isti čovek koji je bio pre nje. Koronu je bolovao jednom, pre dve i po godine, u bolnici je proveo dve nedelje, ali posledice su višestruke i utiču i danas na njega.

- Što se tiče narušavanja zdravlja, napala mi je više organa, ali ponajviše srce. Od kako sam se zarazio, imao sam jake aritmije i tahikardije, pa mi je ustanovljeno da mi jedan od srčanih zalistaka "ne zatvara dobro", pa je preusmeravao krv - ispričao je ovaj Beograđanin.

Od tada je, kako kaže, na terapiji i situacija drži pod kontrolom. Kada je bolovao koronu, imao je i obostranu upalu pluća, neke male promene na jetri i bubrezima. Sve to, kako kaže, nije imao pre korone.

Danas imam problema sa koncentracijom i pamćenjem

Hroničan umor ga je savladavao, iako je skoro tri meseca praktično proveo ležeći i odmarajući. Uzbrdo nije mogao da se penje duži vremenski period.

"Atrofirali su mi mišići i to je dovelo do nekih problema koje imam i danas. Najviše mi se odrazilo na koncentraciju i memoriju. I danas imam problema sa tim", ispričao je on.

Dva puta bolovao koronu pa dobio upalu srčanog mišića

Drugi sagovornik Nikola N. (31) je koronu bolovao dva puta, prvo u oktobru pa u januaru. Nakon drugog puta, krenule su posledice koje oseća i danas.

- Nakon tri meseca su krenuli simptomi probadanja sa leve strane. Bolela me je lopatica pa su mi ustanovili miokarditis - upalu srčanog mišića. To nisu mogli da utvrde skenerom, već tek magnetnom rezonancom - ispričao je on.

Korona je kod Nikole najviše posledica ostavila na srce, a česti umor i probadanja se i sada povremeno dešavaju.

Kada su mu ustanovili da ima probleme sa srcem, lekari su mu, kako kaže, pripisali da pije koenzim Q10, magnezijum i vitamin D.

- Rekli su mi da moram da jedem dosta zdravo jer mi se i holesterol poremetio i bio je visok. Striktno mi je rečeno da se ne izlažem stresu, da odmaram i nikako da ne treniram. Bile su mi dozvoljene samo lagane šetnje po pola sata - kazao je Nikola.

"Ja ne prepoznajem sebe, nešto se desilo, ne znam o čemu se radi"

Doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula potvrdio je da postoje određeni postkovid simptomi, ali i da se građani često javljaju lekaru tim povodom, a da ni ne znaju šta im se desilo.

- Nema više pravila da li je neko mlađi ili stariji, jednostavno ljudi dolaze sa pričom - "Ja više ne prepoznajem sebe, nešto se desilo, ne znam o čemu se radi". Onda lekar uzima anamnezu, ispituje da li je imao kovid i od čega boluje - kazao je on.

Ipak, naglašava da takve slučajeve uvek uzme sa rezervom, jer je uvek pitanje da li je to zbog postkovida ili je pacijent imao neko oboljenje koje se manifestuje.

- U 90 odsto slučajeva se desi da su to postkovid simptomi koji se dešavaju kod ljudi koji su preležali, a nisu znali da imaju kovid - pojašnjava dr Stojanović.

Malaksalost, lupanje srca, problemi sa mentalnim zdravljem...

Postkovid simptomi koji su vrlo česti kod ljudi su malaksalost, otežano kretanje, lakše umaranje, lupanje srca, problemi sa mentalnim zdravljem...

Stojanović je kazao da se posle prebolovanog kovida dešava da ljudi dolaze, ali da oni nisu više ljudi koji su nekada bili i da se desilo dosta promena u njihovom organizmu.

- Da li je to metabolizam ili imunitet, ali se desi da oni jednostavno kažu lekaru opšte medicine, izabranom lekaru ili psihijatru da imaju tegobe koje nikada nisu imali - navodi dr Stojanović.

Dodaje i da su neki od postkovid simptoma i nesanica, depresija, panika i da ljudi počinju da koriste razne sedative.

Kod mlađih srčani problemi, kod starijih demencija

Na pitanje da li je starost povezana sa određenim simptomima koji nastaju nakon preležanog kovida, Stojanović kaže da ono što se vezuje za starije (a to je demencija) ne znači da ne može da se desi kod ljudi koji imaju 40-50 godina.

Kod mlađih su to, kako kaže, srčani problemi, a kod starijih demencija.

- Kovid je toliko bio nepoznanica da mi ni dan danas ne znamo šta će se desiti i kakve će biti posledice. One će biti kroz neki period koji nas očekuje, a kakve će biti ne znam - poručuje dr Stojanović.

